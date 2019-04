Mick Jagger será operado del corazón Martes, 2 abril 2019, 12:08

Una dolencia cardiaca de Mick Jagger está detrás de la suspensión de la gira de los Rolling Stones por Norteamérica. La legendaria banda ya había anunciado el pasado fin de semana el aplazamiento de 'No filter' porque su líder necesitaba un «tratamiento médico», pero no especificó de qué se trataba. Ayer, la web 'Drudge Report' reveló sin identificar sus fuentes que Jagger, de 75 años, será operado para reemplazarle una válvula cardiaca. Por su parte, el portal Page Six, del diario 'The New York Post', explicó que al cantante se le implantará un 'stent' para corregir una obstrucción en una arteria coronaria. En ambos casos se apunta que la recuperación es cuestión de semanas, de forma que el grupo podría retomar los conciertos en verano. «Odio decepcionarles de esta manera», se disculpó Mick Jagger con sus seguidores a través de Twitter. «Estoy desolado por tener que posponer la gira, pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible». 'No filter' recorrió Europa desde septiembre de 2017 hasta finales del año pasado, y entre abril y junio iba a cruzar el Atlántico con 17 conciertos en Estados Unidos y Canadá.