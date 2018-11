Con todos ustedes... Michelle Michelle Obama, durante una entrevista la semana pasada en el programa de la cadena ABC 'Good Morning America'. / AP La exprimera dama de EE UU abre hoy en el estadio de los Bulls la gira para presentar sus memorias, un libro que promete hacer historia I. CUESTA Lunes, 12 noviembre 2018, 23:32

Aunque cueste trabajo imaginarlo, el día que Michelle Obama entró por primera vez en la elitista Universidad de Princeton sintió que le flaqueaban las piernas. Tener que amoldarse a aquel mundo de blancos, de riqueza y privilegios del que no sabía nada, se convirtió en un inmenso reto para la tataranieta de esclavos a la que el destino convertiría en primera dama del país más poderoso del mundo. De eso, del día en el que Barack se acercó a ella en los pasillos de la facultad y le espetó: «Deberíamos salir»; de cómo tuvo que recurrir a la fecundación in vitro para tener a sus hijas; o de cómo fue su vida durante los años en los que su marido se sentó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, trata 'Becoming', un libro de memorias que hoy llega a las librerías envuelto en cifras de tal magnitud, que hacen presagiar que estamos ante el 'best seller' de la década.

'Becoming' sale a la venta con una tirada inicial de tres millones de ejemplares, una presencia mundial en 31 idiomas y una autora decidida a protagonizar una gira promocional sin precedentes en la historia de la literatura. Al estilo de cualquier megaestrella del rock, la exprimera dama hablará de su obra en enormes recintos (no se descarta incluso alquilar campos de fútbol) a los que acudirá acompañada por personajes tan relevantes como Oprah Winfrey o Sarah Jessica Parker. Eventos a los que será complicado asistir si no se anda listo y se tiene la cartera bien provista. De momento, miles de personas han agotado las entradas, que oscilaban entre los 30 y los 3.000 dólares, para su primera conferencia. Se celebrará hoy en Chicago, en el United Center, el estadio de los Bulls, y estará moderado por la famosa presentadora de televisión.

UN BUEN NEGOCIO 65 millones de dólares, según 'Financial Times', ha pagado Penguin Random House por los derechos de publicación de las memorias de Barack y Michelle. Tres millones. Ese es el número de ejemplares de la primera tirada de 'Becoming', que se traducirá a 31 idiomas. 3.000 dólares cuestan las entradas más caras de la primera presentación, en Chicago. En la reventa, los precios se disparan.

Desanimada por la maldad

El libro, según ha ido desvelando su autora en los últimos días, está poblado de confesiones interesantes. Convertida en uno de los grandes iconos progresistas del planeta, la esposa del primer presidente negro de la historia de Estados Unidos deja claro que no piensa seguir lo pasos de su marido. «No tengo intención de presentarme a ningún cargo público, nunca», dice tajante, tras confesar que nunca ha sido fan de la política y que su experiencia a lo largo de estos últimos diez años le ha dado «pocas razones» para cambiar de opinión.

«Sigo desanimada por la maldad», aclara Michelle, que no tiene problema en señalar a quien, en su opinión, escenifica la imagen del mal. Convencida de que Donald Trump puso en riesgo la seguridad de su familia con la falsa teoría de que Barack no había nacido en EE UU, arremete sin paliativos contra el sucesor de su esposo. «Algunas noches no puedo dormir, enojada por lo que ha llegado a suceder. Ha sido angustioso ver cómo el actual presidente ha llevado a muchos estadounidenses a dudar de sí mismos y a dudar de los otros y temerlos. A veces me pregunto si en algún momento tocaremos fondo», afirma en sus memorias, donde define al mandatario republicano como «un misógino».

Michelle desvela también sin tapujos la experiencia traumática que le supuso sufrir un aborto espontáneo. Se sintió «sola y perdida» e hizo que su matrimonio pasara por «un momento horrible». Habla de cómo la pareja tomó la decisión de someterse a tratamientos de fecundación in vitro para poder quedarse embarazada de Malia y Sasha y reconoce que no fue fácil aparcar su brillante carrera como abogada para ejercer de primera dama. «Me irritaba quedar reducida a un estereotipo racista, pero intenté no caer en esa trampa y mantener la cabeza alta», escribe en alguna de las 426 páginas de 'Becoming'; el libro que, antes de ver la luz, ya parece lanzado a un éxito editorial de dimensiones colosales.