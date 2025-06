Marta Peñate desvela si volverá a intentar ser madre tras perder el bebé que esperaba

S. O. Sábado, 7 de junio 2025, 11:33 Comenta Compartir

Marta Peñate y su pareja Tony Espina ha sufrido un duro golpe tras perder al que hubiera sido su primer bebé. La colaboradora de Telecinco, que ha luchado durante varios años por convertirse en madre y se ha sometido a varios tratamientos de fertilidad, sufrió hace unos días un aborto. «Hemos sufrido el mayor batacazo de nuestras vidas», aseguró la exconcursante de realities como 'La isla de las tentaciones ' y 'Supervivientes' en 'De Viernes'.

Marta no pudo evitar derrumbarse al hablar de este revés y lloró desconsalada, mientras su pareja trataba de tranquilizarle. «Yo soy una guerrera y esto no me va a matar, estoy mal, ahora no soy nada feliz, pero si no consigo ser madre voy a disfrutar igualmente de la vida porque yo sé que soy afortunada, tengo suerte y una pareja maravillosa». Los colaboradores del programa también le preguntaron si intentará volver a ser madre: «Aún me quedan dos embriones congelados y lo vamos a intentar con ellos, y hasta ahí», se limitó a decir.

El pasado martes, compartía la triste noticia a través de su perfil de Instagram. Un sangrado leve activó todas las alarmas. Marta acudió a Urgencias y allí le confirmaron que «no había latido». «Fue un momento muy duro porque yo fui a la consulta convencida de que todo iba bien. Había escuchado el latido ya dos veces y pensé que solo era un sangrado. Cuando la ginecóloga me hizo la ecografía le preguntó a su ayudante que si existía latido antes y ahí ya me di cuenta de que pasaba algo, ahí algo se me rompió dentro. Tony me tuvo que sacar de allí a rastras porque yo no era capaz ni de andar».

La influencer reconoció que se arrepiente profundamente de haber contado la noticia de su embarazo públicamente: «Igual que otras veces he venido para ayudar a otras mujeres, esta vez no vengo para eso, vengo a ayudarme a mí misma porque desgraciadamente yo esto lo he hecho público y, ahora mismo, para mí ha sido un error porque estos días he vivido una mierda que no le deseo a nadie».

«Siento vergüenza»

Marta enseñó su positivo en el test de embarazo con mes y medio de gestación. La influencer ha lamentado haberlo hecho tan pronto y que hubo muchos allegados que le recomendaron esperar, al menos, pasados los tres primeros meses. «Siempre ha habido personas que me han pedido que no lo contase públicamente porque podía haber gente que me desease el mal y a lo mejor tenían razón. Ahora siento vergüenza porque todo el mundo lo sabe y cuando la gente me ve sé que están sintiendo pena por mí, y no quiero que la gente me mire y sienta eso», añadió.