Mario Vaquerizo cuenta su terrible caída: «Me salvaron la laca y el cardado»

Valentía o temeridad. Lo de Mario Vaquerizo es difícil de definir. Ya recuperado tras su aparatosa caída hace unos meses durante un concierto, el cantante volvía a 'El Hormiguero' y proponía actuar subido al polémico giratutto, el soporte giratorio que causó su accidente. Pablo Motos no las tenía todas consigo y antes del show, charló con él sobre su mejoría. Y el artista no estaba solo, le arropaban las Nancys Rubias que acudían al programa para presentar su nuevo single. «La verdad es que he hecho caso a mi neuróloga y he estado cuatro meses con el collarín, pero es que ya no quería tenerlo porque parecía esas mujeres jirafas del Serengueti y, sobre todo, porque para mejorar una cosa se estropea otra, y ahora tengo que ir a rehabilitación porque tengo el cuello atrofiado. Y como me muevo más que un maricón en una feria… Y, a la vez, estoy tomando clases de canto por primera vez en mi vida. Estoy encantado porque tenía la laringe aplastada y hago unos ejercicios para ello», comentaba.

Insistiendo en su caída, Motos le informó de que había causado sensación en los carnavales. Muchos disfraces. «No entiendo a la gente que no sabe reírse de sí misma. Lo que me pasó podía haber sido mortal, pero tenemos la capacidad de positivarlo todo y llevarlo al humor. Eso es lo que nos salva la vida. Hay que reírse», afirmaba Mario. «Yo no lo pasé mal en ese momento de la caída porque desaparecí. Fueron cuatro minutos tirado en el suelo. Pero ellos lo pasaron mal porque pensaban que su amigo se había ido. Y quiero darles las gracias», contaba señalando a sus compañeros. Miguel Balanzategui recordaba el trance. «Yo me quedé en shock. Me asomé y le vi boca arriba con los ojos en blanco y pensé que se había matado. Me senté donde la batería y ahí me quedé hasta que le vi que iba hablando cuando le pasaban en camilla hacia el backstage», evocaba el músico. Si hermana Marta Vaquerizo también hablaba. «Yo sí bajé, bajé corriendo. Le vi caer, pero no le di importancia. No veía la dimensión de lo que ocurría. Eran casi tres metros de altura. Vinieron los servicios de emergencia, él se despertó y no quería ir a ningún sitio y le cogimos y lo llevamos corriendo», evocaba.

«La caída se convirtió en meme. Qué hay que tener mal gusto. Lo que me ha ayudado a salir adelante, aparte de mi fortaleza, es el sentirme querido. No creo en la soledad, en la gente que no quiere tener amigos. Vete a la mierda. Con lo bueno que es estar acompañado», reflexionaba Vaquerizo antes de anunciar que se próxima gira se va a llamar 'Giratutto'. «El giratutto no tuvo la culpa, es mi amigo porque es un recurso escénico maravilloso. El problema lo tuve yo por no saberlo colocar en el sitio adecuado. Venía de una semana y media en la que asistí a una injusticia laboral. Y tenía mucha tristeza porque se habían pasado mucho conmigo. Pero a la vez tenía esa soberbia de pensar que yo soy el mejor y me tenían que ver bien, porque cuando te ningunean y luego tienes a tu público delante, quieres recibir también su calor. Y no pensé a la hora de colocar el giratutto. Y lo puse demasiado delante», argumentaba. «Me salvaron la laca y el cardado. Quien estaba enfadado conmigo no era el giratutto, era la capa de ozono», bromeaba.

El grupo se lleva bien, aunque no faltan broncas entre ellos. «No nos conocemos bien porque ellos decían en el hospital que no entendían por qué no me enfadaba. Me dio por comer napolitanas. Y eso que suelo comer con sentido común, nunca más de 80 gramos. Hay que comer de todo, pero poca cantidad», manifestaba Mario. El exceso se produce con la bebida. «Solemos tener cien latas de cerveza. Pero las tomamos con los compañeros, invitados, amigos… y caen las cien», aseguraba Balanzategui. Y llegó la hora de salir a escena. «Me ofrecí yo y te lo agradezco con locura. Es porque el miedo paraliza. Y hay que vencer los miedos», declaraba Mario antes de subirse de nuevo al giratutto y actuar en directo, esta vez sin percances.