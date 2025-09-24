Luis Merlo desvela que fue vetado por José Luis Moreno durante diez años El actor estuvo una década sin poder trabajar en televisión tras el final de 'El Internado'

A. Mateos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:58 | Actualizado 08:40h.

El actor Luis Merlo (Madrid, 1966) fue el protagonista anoche en 'La Revuelta'. El intérprete se encuentra en plena promoción de su nueva obra de teatro, 'Un Dios salvaje', y ayer tocó el turno del programa de entretenimiento de La 1. Aunque lo más llamativo fue lo que contó sobre José Luis Moreno, productor de la serie 'Aquí no hay quien viva' y, después, de 'La que se avecina'.

El hombre que dio vida a Mauri en la mítica producción de Antena 3, «posiblemente, la más importante de las últimas décadas», desveló que le costó aceptar el papel. «Dije cuatro veces que no. (...) Un personaje que se llama Mauri y que produce José Luis Moreno… Pues un poco de susto daba, no te voy a engañar», confesó. Dio el paso de aceptarlo cuando estaba en el dentista y vio que no podía ni pagarlo. En ese momento le volvió a llamar José Luis Moreno y, finalmente, dijo que sí.

Tras unos exitosos años enfundado en el papel de Mauri, Merlo se marchó a 'El Internado'. Aquella decisión, sin que él lo supiese, le provocaría, según el actor, un veto en televisión que llegó a durar diez años. «Se enfadaron muchísimo conmigo, porque querían que hiciera 'La que se avecina'», aseguró. El propio Moreno trató nuevamente de persuadirle: «Me mandó muchas flores». Fue su negativa la que llevó al supuesto veto: «Yo estaba un poco prohibido en un determinado lugar donde él tenía cierto poder».

Luis Merlo: "El personaje de Mauri cambió muchas vidas. Sirvió de ayuda a la comprensión familiar sobre la homosexualidad" #LaRevuelta @luismerlo_actor pic.twitter.com/scjb2mtH2d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2025

Durante diez años, Merlo se dedicó exclusivamente al teatro. Casi tenía olvidado lo que era la televisión hasta que un día a la salida del teatro «dos señoras encantadoras me dijeron: '¿Por qué te has retirado, hijo? Con lo bueno que eras'». Fue entonces cuando levantó el teléfono y se puso en contacto con los hermanos Caballeros, creadores de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'... y sobrinos del conocido productor. La primera pregunta que les hizo fue si era verdad que José Luis Moreno ya estaba fuera de la serie. En cuanto se lo confirmaron, Merlo se ofreció para la serie de Telecinco: «Les pedí trabajo. '¿Os acordáis de que yo no quise hacer esta serie?' Me escribieron un personaje precioso y ya llevo ocho temporadas».