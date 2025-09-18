Leire Martínez sigue de dulce y se embarca en un nuevo proyecto televisivo en el que coincidirá con Melody La ex de 'La Oreja de Van Gogh' coincidirá con otras cantantes como Melody o Becky G

G. Cuesta Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:08

Leire Martínez sigue de dulce en la pequeña pantalla. La cantante vasca debutaba esta semana como jurado de 'OT 2025' y a los pocos días trascendía la noticia de que está enrolada en otro atractivo proyecto televisivo en torno a la música. La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' forma parte del equipo de asesores de la próxima temporada de 'La Voz Kids'.

Este 'talent show' musical se encuentra en fase de grabaciones, tla y como ha desvelado ABC. Volverá a estar presentado por Eva González y este año serán Luis Fonsi, Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco los que ejerzan de 'coaches'. Además de Martínez, los encargados de asesorarlos serán Melody, Becky G y Antoñito Molina. Lo harán en la fase de elección de candidatos, cuando terminen las audiciones a ciegas.

De esta manera, el programa de Antena 3 introduce cambios de calado. Solo repite Edurne y se despiden Manuel Turizo, David Bisbal y Lola Índido. En la última edición cosechó una media de de 13,2% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores. Antes, se estrenará la versión 'senior' para abrir boca tras su presentación en el FesTVal de Vitoria.También llama la atención la presencia de Melody en el que será su primer proyecto en televisión tras su polémico paso por Eurovisión.