Leire Martínez se estrena como jurado de 'OT': «Llegué a presentarme al casting y me dijeron que no» La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' comparte mesa con Abraham Mateo y Guille Milkyway ('La Casa Azul') y la periodista Cris Regatero

No era solo un día de primeras veces para los nuevos concursantes de 'Operación Triunfo 2025'. Leire Martínez se estrenaba en esta edición como jurado del conocido 'talent show' musical. La cantante sabe bien lo que es ser parte de un formato como el de 'OT', tanto de concursante como desde el otro lado de la mesa. Concursó en la primera edición de 'Factor X' y ya aportó su experiencia musical en varios programas, como 'Esta es una Noche de Rock & Roll' (ETB). Ahora, aterriza en el de mayor repercusión nacional, esta vez de nuevo en manos de Amazon Prime.

«Amor de mi vida y de mi corazón», recibía Chenoa a Leire. «¿Cuánto tiempo van a tardar en pedirnos una colaboración?», se reía la ex de 'La Oreja'. Resulta que desveló que se en su día se presentó al casting de 'OT' y le dijeron que «no». «Eh, Noemí», bromea la cantante vasca. «Es muy ingrato que dos de ellos no lleguen a formar parte del programa», explicaba sobre los dos descartados justo antes de entrar en la Academía. «La vida no acaba mientras tú no quieras que acabe. Hay que seguir buscando», animaba.

La vasca fue la primera en hablar con los concursantes. Hizo de poli bueno. «Es indudable el talento. Si esta es la gala 0... lo vamos a tener muy complicado. Qué bien os viene el público a los tres». Aplaudía también la elección de los temas de los tres primeros concursantes. «Ha jugado a vuestro favor», ensalzaba a Guillo, Claudia Arenas y Crespo.

De esta manera, Martínez comienza una nueva etapa meses después de abandonar 'La Oreja de Van Gogh' después de 17 años como vocalista. Más allá de la pequeña pantalla, la cantante ya ha lanzado varios 'singles' en solitario. El más destacado, el primero. Con 'Mi nombre' zarpó en solitario con evidentes indirectas a los integrantes de la banda guipuzcoana.

«Esto no es una cuestión de hacer una crítica y decir que lo has hecho mal. Hay que detectar qué es lo que se puede mejorar. Es donde vamos a poner el foco, si desafinan, saber por qué han desafinado y qué es lo que falla para que en la siguiente gala no ocurra», señalaba la cantante vasca al ser presentada como miembro del jurado. Ya sabe bien lo que supone asumir este papel tras su participación en varios concursos de ETB. En la pequeña pantalla también ha hecho sus pinitos como actriz en la serie de Disney Channel 'La gira' y 'La duquesa' (Telecinco).

Más novedades

De vuelta a 'OT', completan el jurado los músicos Abraham Mateo y Guille Milkyway ('La Casa Azul') y la periodista Cris Regatero. También la Academia trae novedades con respecto a la última edición, la de 2023, que se cerró con la victoria de Naiara. Eso sí, sigue guiada por los mismos nombres. Noemí Galera repite como directora de la Academia y, a su lado, Manu Guix asumirá la dirección musical, mientras que Mamen Márquez se encargará de la técnica vocal. La Dani será el nuevo profesor de interpretación y vuelve además Andrea Vilallonga para imagen y comunicación. LA triunfita Chenoa volverá a conducir las galas y otra exconcursante, Miriam Rodríguez, presentará el magacín 'Conexión OT'.