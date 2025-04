Karla Sofía Gascón vuelve para defenderse a 'El Hormiguero': «Es ridículo que me hayan tachado de racista»

Gabriel Cuesta Martes, 1 de abril 2025, 22:47 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

De protagonizar un encontronazo con Pablo Motos en noviembre a defenderse este martes por sus polémicos mensajes en sus redes sociales tachados de racistas y que le constaron la censura de Hollywood. Karla Sofía Gascón, la primera actriz transgénero en ser nominada a un Oscar por su papel en 'Emilia Pérez', regresó a 'El Hormiguero' un día después de su cumpleaños para denunciar los «ataques» vividos a raíz de sus polémicas publicaciones entre 2019 y 2024 sobre el islam y George Floyd, entre otras cuestiones.

Motos entró a sacó: «¿Qué has vivido estos meses?». «En una frase te describiría que se juntó el hambre con las ganas de comer. Hicimos una película maravillosa. Han sido tres años de mi vida dedicados a este proyecto y hubo gente que quiso destrozar esta película y para ello tuvieron que destrozarme a mí. Se juntaron las personas transfóbicas, las personas de ultraderecha que no nos pueden ver a las personas trans y a toda la gente que era competencia de la película, entre otros muchos», ha denunciado en el programa de las hormigas.

Los ánimos de Karla Sofía Gascón después de toda la polémica #KarlaEH pic.twitter.com/PlG1xdxhft — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 1, 2025

La intérprete ha asegurado durante su entrevista con Pablo Motos que «es realmente ridículo que me hayan tachado de una persona racista. Me han tachado hasta de transfóbica». «No he hecho nada malo en este mundo. Lo único que he hecho ha sido siempre apostar por la igualdad de todos los seres humanos. Luchar por los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI y por miles de cosas más. He visto cómo medios serios han sacado mensajes de cuentas que eran paródicas. Tenemos un serio problema con las redes sociales. Es un machaque constante. Las redes sociales son mentira. Nos dicen lo que tenemos que decir», ha zanjado la actriz, quien contó detalles sobre su experiencia en los Oscar, a cuya gala accedió por la cocina para evitar la alfombra roja. «Saludé a todo el mundo y luego fui a la fiesta de Madonna. Todos los profesionales de la industria me han tratado fenomenal».

«Soy bastante bruta»

«Para mí, yo era la favorita para ganar el Oscar. Soy muy objetiva conmigo. Este trabajo ha sido algo inigualable», reconocía sobre el chasco tras no llevarse la estatuilla. Fue una visita bien diferente a la que la actriz protagonizó en noviembre, cuando estaba en plena promoción de la cinta por la que consiguió la nominación al Oscar. «Reconozco que soy bastante bruta a la hora de hablar, tú lo sabes bien» , se disculpaba. En aquella ocasión, cortó al presentador cuando se refirió a ella como una persona trans. «No me gustan los adjetivos», le advirtió durante una entrevista donde se le vio visiblemente incómoda.

«Pido disculpas por mis formas de expresarme pero nadie va a llamarme racista por unos tuits que publiqué después de unos atentados. No tengo problemas con nadie», se justificaba sobre unos mensajes que publicó entre 2019 y 2024 sobre el islam y la figura del George Floyd, cuya muerte fue el germen del movimiento 'Black Lives Matter'. «Trabajo no me falta. Mi talento como actriz o escritora no tiene nada que ver», defendía. También la intérprete matizó sus declaraciones en las que confesó haber tenido pensamientos suicidas. «Fue sólo por un momento. Si alguien piensa que va a hundirme está muy equivocado. El problema es que no me dejaron luchar». «Yo he acabo entendiendo a todo el mundo», remataba Gascón sobre el momento en el que Netflix y el director de la película le dieron la espalda.