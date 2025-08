Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme

Silvia Osorio Viernes, 1 de agosto 2025, 12:12 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

Justin Timberlake ha confirmado que padece la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se transmite a través de la picadura de las garrapatas. El cantante y actor, de 44 años, ha publicado una emotiva carta en Instagram en la que se sincera sobre su estado de salud y explica su extraño comportamiento en algunos conciertos celebrados en las últimas semanas.

La enfermedad de Lyme puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos. Asimismo, provoca cansancio extremo y fuertes dolores. «Bueno… estos dos años increíbles han llegado a su fin y miro con ilusión hacia el futuro. Quería escribir algo desde el corazón. No es fácil intentar poner en contexto el torbellino que supone estar de gira… pero lo intentaré», comienza diciendo la estrella de la música en la misiva.

Debido a esto, el artista experimentó «intenso dolor», «fatiga» y «malestar» durante algunos de sus conciertos, e incluso barajó suspender la gira. «Entre otras cosas, he estado lidiando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sintáis lástima por mí, sino para dar visibilidad a lo que he estado viviendo detrás de los escenarios. Si habéis pasado por esta enfermedad, o conocéis a alguien que la tenga, sabéis que puede ser increíblemente debilitante, tanto mental como físicamente», ha revelado.

«En shock»

El cantante ha confesado que cuando supo el diagnóstico se quedó «en shock». Sin embargo, agradece conocer a ciencia exacata lo que le ocurría. «Al menos, pude entender por qué estaba sobre el escenario con una fatiga extrema, con un dolor nervioso tan grande o sintiéndome enfermo sin motivo aparente. Me enfrenté a una decisión personal: ¿Dejar de hacer giras o seguir adelante y encontrar la forma de afrontarlo? Al final, decidí que la alegría de actuar para vosotros supera con creces las molestias pasajeras que sentía mi cuerpo. Me alegra haber seguido», afirma.