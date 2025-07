José Fernando rompe su silencio y se despide de Michu con una emotiva carta: «Esto es un hasta luego, amor»

Marina León Martes, 15 de julio 2025, 20:20 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

Se cumple una semana del inesperado fallecimiento de María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, la expareja de José Fernando con quien tiene un hija en común. La joven de 33 años, que padecía un problema cardíaco, fue hallada muerta en su domicilio. El hijo de Ortega Cano, que no se había pronunciado hasta el momento, ha roto su silencio a través de una emotiva carta que ha publicado en sus redes sociales.

«Qué decir al amor, solo que siempre será nuestro», escribe el hijo del torero. «Nunca olvidaré el gran amor hacia tu hija y hacia mi. Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos y tus sueños», añade. La gaditana padecía una enfermedad congénita desde que nació. Fue operada en varias ocasiones, la última en 2018, con el fin de retrasar un trasplante. Debido a su dolencia, tenía reconocida una discapacidad del 38%. «Siempre serás una persona recordada con su sonrisa en el alma y tu cantar hacia el viento. Ahora descansa en paz y con tu alma celestial, brilla como nunca. Esto es un hasta luego, amor. Te amamos mami», finaliza el post José Fernando, junto a dos tiernas imágenes con Michu y la pequeña Rocío de 8 años.

Una segunda oportunidad en 2024

La relación entre ambos comenzó en 2013 y cuatro años después nació su niña, a quien le pusieron el nombre en honor a su abuela, Rocío Jurado. La llegada de la pequeña no suavizó las idas y venidas de la pareja y pocos meses después del nacimiento, Michu y José Fernando pusieron fin a su relación. La historia amorosa tendría un segundo capítulo en 2024, cuando decidieron darse una nueva oportunidad. Pero, como ya sucedió en el pasado, no funcionó. Volvieron a separarse cuando la prensa del corazón desveló una infidelidad de José Fernando.

Durante esta segunda oportunidad, Michu volvió a quedarse embarazada pero tuvo que abortar debido a su enfermedad. «No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poder olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado», afirmó la joven a la revista 'Semana'.

José Fernando no puede hacerse cargo de la menor por el momento, al haber sido declarado incapacitado a raíz de su trastorno de la personalidad y el consumo de sustancias. La pasada semana, Inma Gamaza, madre de Michu, confirmaba que será ella quien se hará cargo: «La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío, ¿no? La niña está desde chica conmigo. Entonces el roce más cercano soy yo». Gamaza revelaba además, que la pequeña todavía estaba asimilando la muerte de su madre. «Yo se lo he dicho todo y ella ya, pues está. Yo no quiero que se le oculte nada. Estamos apoyándonos una con la otra».