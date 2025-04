Jorge Javier Vázquez estalla contra los 'Supervivientes': «Estáis intentando falsear la realidad de esta aventura» «Lo que no puede ser es que estéis hurtando al espectador información de vuestros movimientos porque entonces esto no tiene ningún sentido», regañaba el presentador.

Carmen Alcayde y Montoya están cada vez más solos en 'Supervivientes'. Criticados por prácticamente todos sus compañeros y compañeras, la pareja se defiende echándole teatro al concurso. El de Utrera discrepa con Manuel. «Tengo muy claro que Montoya tiene doble cara. Y se lo he dicho a la cara, me parece un mal actor», lanzaba Manuel. Su rival le echaba humor. «Gracias, Manuel», despreciaba.

Manuel y Anita también están enfrentados. Él dice que ella está sobreactuando y la joven prefiere obviar sus palabras. Pelayo también le ataca llamándole «ladrona» y «mentirosa». Ella, pasa de todo.

Nieves y Manuel también chocan. Ella opina que el andaluz ha cambiado desde que se ha integrado en la aventura y está actuando negándole hasta el saludo. Él admite que acercarse a ella le importa poco, «prefiero pescar y ayudar a mi grupo que discutir con ella que es lo que le interesa», opinaba.

Álvaro Muñoz Escassi, por su parte, hace voto de silencio. «No habla nada, no sé por qué está aquí», criticaba Montoya. «A mí, al final, me agota», sumaba Alcayde. Jorge Javier Vázquez tiraba de ironía porque Escassi ya vaciló el martes a Carlos Sobera diciéndole que estaba «viendo pasar la tarde» cuando le preguntó por una de las controversias de sus compañeros. «Intentó mantener ajeno a lo que no va conmigo, no tengo por qué opinar», respondía solemne el jinete. «Me cuesta discutir», perseveraba. Vázquez atacó con sorna. «Digamos que eres un hombre precavido, ¿no?», bromeaba. El aludido seguía impasible. «Intento hacer mi programa. Disfruto más haciendo una prueba que discutiendo», se defendía.

«Es imposible ser tan perfecto, la perfección no existe», dice Anita sobre Álex Adrover. No se fía del actor. «Me resulta curioso que delante de la cámara de una opinión con Joshua y luego no se lo diga a la cámara», acusaba la joven. El aludido se defendía. «Ya he hablado con él, a lo mejor, sin cámaras», alegaba. Y Jorge Javier reprochó: «Estáis en 'Supervivientes', un programa de aventuras, pero también de convivencia. Una convivencia cuyos asuntos no deben ser tratados fuera de las cámaras por respeto, sobre todo, a los espectadores que os siguen, que os apoyan. Estáis, en definitiva, intentando falsear la realidad de esta aventura», regañó. Y censuraba: «Lo que no puede ser es que estéis hurtando al espectador información de vuestros movimientos porque entonces esto no tiene ningún sentido».

Carmen Alcayde no se va del todo

Llegado el momento de la expulsión, Vázquez anunciaba que Carmen Alcayde era la eliminada por la audiencia. Montoya se echaba a llorar. «No puede ser», sollozaba. «Me gustaría decir que me voy con la cabeza alta por haber dado mi opinión en todo momento», se despedía la colaboradora.

«Te quiero de corazón», brindaba Montoya hecho un mar de lágrimas. Drama al cuadrado. Pero no todo es malo, Carmen no se va del todo, queda exiliada en Playa Parásito con Laura Cuevas.