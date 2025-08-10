El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El cantante mallorquín Jaume Anglada Efe

Jaume Anglada, «más estable» aunque sigue «grave» y permanecerá en la UCI

El cantante resultó este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:21

El cantante mallorquín Jaume Anglada está este domingo «más estable» aunque sigue «grave», y permanecerá el la UCI del Hospital Universitario Son Espases, donde se encuentra ingresado desde que este viernes resultara herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro en Palma.

Así lo han trasladado a los medios de comunicación fuentes sanitarias, que han informado que, según el último parte médico, Anglada «está más estable pero sigue estando grave, pendiente de evolución clínica y permanecerá ingresado en la UCI».

Hay que recordar que Anglada resultó este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro.

Según fuentes sanitarias y policiales, el accidente se registró sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo arrolló a la motocicleta y abandonó el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, fue inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, fue detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que permitió dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido--, pasó a disposición judicial sobre las 17.20 horas de este mismo viernes, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma. Pasadas las 21.00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  3. 3 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  4. 4 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  5. 5

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  6. 6

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  7. 7

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  8. 8

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  9. 9 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto
  10. 10

    Otra derrota cierra una pretemporada inquietante del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jaume Anglada, «más estable» aunque sigue «grave» y permanecerá en la UCI

Jaume Anglada, «más estable» aunque sigue «grave» y permanecerá en la UCI