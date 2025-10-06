Iván Rojo ('OT') explica sus polémicas palabras sobre las lenguas cooficiales como el euskera El 'triunfito', primer expulsado de la nueva edición, denuncia que «solo se ha visto un fragmento» del polémico vídeo

El primer expulsado de 'Operación Triunfo', Iván Rojo, fue expulsado hace una semana del programa con un 84% de los votos. Los fans del 'talent show' musical le dieron la espalda, entre otras cosas, por sus polémicas palabras sobre las lenguas cooficiales como el euskera, el catalán o el gallego. En este caso, el vallisoletano se metió con el mallorquín y los que la usan.

muy gracioso todo lo de iván rojo y el universo paralelo en el que vive pero después de ver este video ojalá se vaya con el porcentaje más alto de la historia del programa #OTDirecto28S pic.twitter.com/glQpcRIYsb — paula (@punksviolet) September 28, 2025

Rojo consideró una falta de respeto que una persona no se comunicase en castellano si la otra persona no habla su lengua natal y dos de sus compañeros se lo reprocharon. Ahora, el joven ofrece sus explicaciones sobre aquello y reconoce que «patiné un poco». Pero tampoco se disculpa: «Fue un debate entre tres personas y, al final, salimos los tres con una información compartida y con respeto por parte de cada uno. (...) al final del vídeo salgo diciendo qué opino de ciertas cosas, a favor de la conversación. Quien quiera verlo entero, que lo vea, está en YouTube».

El concursante insiste en que se hizo viral solo una parte del vídeo. «Yo he vivido en Mallorca tres años y creo que lo que ha pasado es que se ha visto solo un fragmento», afirma.

«Estoy muy tranquilo, con la sensación de haber hecho las cosas bien, con un poco de perspectiva, porque dentro he sido muy duro conmigo mismo», aseguró en una visita la semana pasada a 'Conexión OT' tras su expulsión.

El 'triunfito', elegido en el casting de Bilbao, contó que él había trabajado en Mallorca y tuvo dificultades con el mallorquín. Puso de ejemplo una situación que le ocurrió con una señora de la isla, a la que no pudo atender porque esta se negó a hablar en castellano. Rojo defendía que en caso de que dos ciudadanos de un mismo país no se entiendan, la persona que habla la lengua local debería usar el castellano porque el mallorquín «no es una lengua oficial». Sus compañeros, que no estaban de acuerdo, le explicaron varias veces que «cooficial significa que es oficial» pero no tuvieron éxito y el debate se alargó sin ningún tipo de sentido. «Tiene su derecho a hablar el mallorquín porque está en su región», añadieron. A partir de ahí, los tres se enzarzaron. «Eres tú el que ha ido a su región a buscar una oportunidad. Lo normal es que respetes su cultura y su idioma», le expuso uno de ellos, señalando que en Mallorca «tendrá más posibilidades de encontrar trabajo una persona que hable mallorquín y castellano antes que alguien que solo hable castellano». «Es importante mantener el idioma de cada región para preservar la cultura», defendió el otro.