El invitado que nadie esperaba en el 60 cumpleaños de Terelu Campos

Terelu Campos ha celebrado su 60 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en Madrid. Este miércoles, la presentadora reunió a sus seres queridos en un restaurante de la capital. Antes del festejo, los invitados pasaron por el tradicional photocall. Y ahí llegó la gran sorpresa. Contra todos pronóstico y con Mar Flores de vuelta al foco mediático por la publicación de sus memorias, la hija de María Teresa Campos posó junto a Carlos Costanzia, el padre de su yerno y exmarido de la modelo, a quien esta no puede ni ver y al que ha acusado de secuestrar a su hijo cuando era pequeño.

La relación sentimental que mantiene su hija Alejandra Rubio y Carlo Constanzia hijo -tienen un hijo en común- ha unido a dos personajes muy conocidos de la prensa rosa. Sin embargo, la relación entre Terelu y Mar Flores es, prácticamente, inexistente. Así ha quedado demostrado con su ausencia en este día tan especial para la mayor de las Campos.

La presencia del italiano en la fiesta nadie la esperaba. «Es mi familia», señaló la comunicadora, respondiendo al ser preguntada. Durante el posado, sin embargo, llamó la atención la falta de gestos de cariño o afinidad entre ambos. Sobre las memorias de su consuegra, Terelu no ha querido pronunciarse: «No le gusta que se hable de ella públicamente y yo soy una persona muy respetuosa», se limitó a decir.

Memorias con polémica

La publicación de 'Mar en calma', la autobiografía de la modelo, ha provocado un profundo malestar a su hijo Carlo. En uno de los capítulos, entre varias de las polémicas de su vida que ha decidido rescatar, Mar Flores acusa a su exmarido de haberse llevado a su hijo del colegio cuando este era pequeño sin su consentimiento. Según varias informaciones, Carlo estaría pensando, incluso, en demandar a su madre.

La relación de Mar y Carlo fue una de las más mediáticas de los 90 y ella la recuerda como uno de los capítulos más desgarradores de su vida. Su guerra tras el divorcio fue pública y ambos acudieron a los platós de televisión para hacerse reproches, si bien, es ahora, más de tres décadas después, cuando la española ha decidido poner negro sobre blanco con todo detalle su versión, asegurando que el padre de su hijo se lo llevó del colegio a Italia sin decirle nada. «Lo cuento también porque hay muchas mujeres que pierden a sus hijos, a las que no les dan la custodia o cuyos hijos desaparecen y tardan en buscarlos. En mi caso, mi hijo no desapareció un fin de semana, sino varias semanas, y yo tenía que ir a Telecinco, ponerme la minifalda, bailar al lado de las 'Mamachicho' y presentar como si nada pasara», explicó a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.