El desgarrador testimonio de Mar Flores como mujer maltratada: del día que el padre «sustrajo» a su hijo de la guardería a las burlas de la Policía

Martes, 9 de septiembre 2025

Hacía muchos años que Mar Flores no hablaba de su vida. Pero la modelo ha roto su silencio con la publicación de su libro 'Mar en calma'. En su autobiografía relata episodios de maltrato vividos durante su matrimonio con Carlo Costanzia, «traiciones» de personajes del corazón y un «acoso» por parte de la prensa rosa que le llevó a ingresar en la UVI. «Solo quería dormir», recuerda ella. Ahora echa la vista atrás, «curada», gracias al «trabajo excepcional» de una psicóloga que nunca la juzgó «por salir en minifalda» en televisión.

.@Mar_MarFlores relata cómo su exmarido Carlo Constanzia secuestró a su hijo Carlo de la guardería y desapareció con él #MarFloresEH pic.twitter.com/VaAFM8rD4L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

La modelo entró con fuerza al plató de 'El Hormiguero'. De primeras ya se vio que entre ella y Pablo Motos había buena sintonía. La entrevista prometía y así fue; Mar Flores contó hasta lo que nunca había desvelado. A Motos se le congeló el rostro cuando la modelo comenzó a compartir el calvario que sufrió junto a Carlo Costanzia.

Flores relata en su libro que un día acudió a una comisaría de mujeres «dolida y con un mechón de pelo en las manos» para solicitar «asistencia». Lo volvió a explicar anoche en 'El Hormiguero' y cuando Motos utilizó la palabra maltrato, la modelo le cortó al instante: «Lo importante no es culpabilizar a una persona de unos hechos, sino el testimonio que cuento y cómo me sentí: como una mujer que no llega a 21 años, conocida trabajando en una cadena en la que tenías que llevar minifalda… Entonces los prejuicios de la época fueron lo que me pasó en ese momento». Se refería al episodio vivido en una comisaría de Madrid: «Empezaron a preguntarnos de manera despectiva (…) Fuimos a la primera comisaría de mujeres y nos sentimos maltratadas por ellas, que eran casi más machistas que los hombres».

.@Mar_MarFlores rompe el silencio y cuenta por fin la verdad detrás de aquellas fotos de portada junto a Alessandro Lequio #MarFloresEH pic.twitter.com/MzBQi5BAtt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

La modelo invita al público a reflexionar sobre los avances logrados en la sociedad. «Acabábamos de salir de una dictadura y yo llegaba de París, donde las mujeres vivían en libertad...», apuntó. Aunque el episodio más difícil que relató en 'El Hormiguero' fue cuando Carlo Costanzia «sustrajo» de la guardería al hijo que tiene en común con Mar Flores. La modelo utilizó específicamente esa palabra.

El pequeño Carlo solo tenía tres años cuando su padre se lo llevó a Italia, presuntamente sin avisar a nadie. La modelo llegó a la guardería para recoger a su hijo cuando les dijeron que ya lo había hecho su padre. A partir de ahí comenzó un episodio «de los momentos más duros que he vivido en mi vida», aseguró Flores. «Mi hijo desapareció muchas semanas y yo tenía que ir a ponerme la minifalda y a presentar como si nada pasase».

“Quería dormirme. Me creí todo lo que decían de mí” @Mar_MarFlores confiesa cómo llegó a intentar quitarse la vida #MarFloresEH pic.twitter.com/MgllyygwTt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2025

Madre e hijo volvieron a reencontrarse gracias al papel del empresario Fernando Fernández Tapias y Alessandro Lequio. El primero le ayudó económicamente con los trámites burocráticos y el segundo le dio la pista definitiva sobre dónde se encontraba su hijo. Desde aquel momento, Mar Flores se enamoró del empresario. Tuvieron una relación y cuando esta se acabó, las revistas del corazón encontraron en Alessandro Lequio la tercera pata del romance. Flores ayer volvió a negar la mayor: «Lo que tuve con Lequio fue estando soltera». Motos entonces pasó a leer titulares y frases escritas en crónicas de la época donde dejaban a Flores como una mujer «buscona» y «que iba en busca de hombres poderosos». Fue el momento en el que se vio a la modelo muy emocionada.

Flores volvió a repetir el mensaje de lo importante que es acudir a un psicólogo. «En aquella época no se tenía en cuenta la salud mental porque se pensaban que estabas loco...», relató. «A mí me ha costado muchos años dar con una profesional que no me juzgase por salir en minifalda en televisión».