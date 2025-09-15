Carlo Costanzia prepara una demanda contra Mar Flores por sus memorias

Joaquina Dueñas Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Si Mar Flores esperaba que sus memorias hicieran honor a su título, 'Mar en calma', nada más lejos de la realidad. La colaboradora de televisión ha regresado a la escena pública después de verano abriendo varios frentes con su ex, como Cayetano Martínez de Irujo, que, aunque no ha querido dar su opinión sobre el libro, ha dejado claro que «es una chica que miente tanto y que inventa tanto, que nunca sabes». Pero quizás la consecuencia más relevante es la reacción de Carlo Costanzia di Costiglionle, padre del primogénito de la exmodelo, que ya se ha reunido con sus abogados para contestar a través de una demanda.

Así lo confirmó el pasado domingo Silvia Taulés en el programa 'D Corazón': «Ha hablado con sus abogados, que han estado viendo todo lo que ha escrito Mar y va a demandarla por todo lo que ha escrito y por todo lo que ha dicho y vaya a decir». La periodista ha subrayado que Mar Flores «se enfrentará a una demanda» y que Carlo Costanzia ha puesto a trabajar a su equipo jurídico desde el mismo miércoles 10 de septiembre, cuando la modelo lanzó sus memorias.

La relación de Mar y Carlo fue una de las más mediáticas de los 90 y ella la recuerda como una de los capítulos más desgarradores de su vida: «Empezó con pasión y terminó con terror», ha expresado. Su guerra tras el divorcio fue pública y ambos acudieron a los platós de televisión para hacerse reproches, si bien, es ahora, más de tres décadas después, cuando la española ha decidido poner negro sobre blanco con todo detalle su versión, asegurando que el padre de su hijo se lo llevó del colegio a Italia sin decirle nada. «Llegan a pasar muchas cosas por mi cabeza, porque sabía que esto no iba a ser cosa de un fin de semana. No quiero culpabilizar a nadie ni que el padre de Carlo vuelva a abrir una guerra sobre esto, porque tenemos un nieto y un hijo que ha sufrido mucho, pero he decidido contar la verdad», relató durante su participación en 'El Hormiguero' donde también explicó que fue Alessandro Lecquio quien le ayudó a localizar al menor en Turín.

«Lo cuento también porque hay muchas mujeres que pierden a sus hijos, a las que no les dan la custodia o cuyos hijos desaparecen y tardan en buscarlos. En mi caso, mi hijo no desapareció un fin de semana, sino varias semanas, y yo tenía que ir a Telecinco, ponerme la minifalda, bailar al lado de las 'Mamachicho' y presentar como si nada pasara», explicó a Pablo Motos. Sin embargo, parece que Carlo, que no pasa por su mejor momento anímico, teniendo en cuenta que dos de sus hijos, Pietro y Rocco, están en prisión condenados por intento de homicidio, tiene claro que no va a dejar que se escuche solo la versión de su exmujer, por lo que ha decidido defenderse en los tribunales.