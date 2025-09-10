El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Los ciclistas de La Vuelta se plantan: pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves
Imagen del año 98 de Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»

El hijo de la duquesa de Alba se pronuncia tras las declaraciones de la modelo con motivo de la publicación de sus memorias

M. Moreno

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:27

'Mar en calma' se presenta como una tempestad para las exparejas de Mar Flores. Ya se sabía que las memorias de la modelo traerían cola incluso antes de que el libro saliese al mercado este miércoles.

Uno de los capítulos más esperados es el que versa sobre Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata se muestra tranquilo, pero molesto por volver a estar en el punto de mira por un pasado que no quiere revivir. El hijo de la duquesa de Alba, volcado en los preparativos de su boda con Bárbara Mirjan, ha querido pronunciarse respecto a las memorias en 'Espejo Público'. «¿Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores», expresa el conde de Salvatierra, que asegura que no tiene ni idea de lo que ha escrito sobre él «porque una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes».

Palabras que muestran el descontento del aristócrata por las declaraciones vertidas por Mar Flores sobre su familia, a la que tacha de clasista porque no consideraban que ella estuviera a la altura por sus orígenes humildes. La duquesa de Alba siempre negó el romance públicamente, y eso que acudieron juntos a la boda de Eugenia, hermana de Cayetano, con Fran Rivera.

Una relación que se vio abocada al fracaso cuando Interviú sacó en portada a la modelo con Alessandro Lecquio en una imagen un tanto comprometida que se tomó dos años antes.

