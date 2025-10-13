Goyo Jiménez desvela la confusión del Rey con él: «Me ha encantado tu función, Leo» 'El Hormiguero' ha recibido como invitado al cómico y a JJ Vaquero, exguionista del programa y director de la película 'Sujétame el cubata' que ambos estrenan este 17 de octubre

Silvia Osorio Lunes, 13 de octubre 2025, 22:34

Goyo Jiménez y JJ Vaquero han dado el pistoletazo de salida este lunes a una semana de 'El Hormiguero'. Los dos cómicos han presentado la película 'Sujétame el cubata', en la que vuelven a coincidir juntos y que llega a los cines el próximo 17 de octubre.

La entrevista, como era de prever, ha estado aderezada por continuos toques de humor y anécdotas divertidas. Una de las más curiosas ha sido la que ha desvelado Goyo Jiménez con el Rey Felipe VI. El cómico ha contado cómo fue la confusión que el monarca tuvo con él cuando le saludó tras una de sus funciones. «Me hizo una troleada», ha comenzado diciendo en tono jocoso. «Vinieron al teatro, sacaron sus entradas. '¿Le puedo tutear?', le dije. De rey de la comedia a rey de españa. Y me dijo: 'Me ha encantado tu función, Leo'», ha desvelado provocando las carcajadas en el público.

Después, el presentador de Requena se ha centrado la cinta, que cuenta una historia «casi» real en la que JJ Vaquero, que ha sido guionista del programa durante 13 años, intenta salvar su bar, 'El Erizo', que está a punto de cerrar por problemas económicos. «Tú no has llegado a ir», le ha dicho Vaquero a Motos. «Ha ido todo el mundo. Lo tuve 16 años, allí hacíamos monólogos, hacíamos cosas muy locas. Una vez un cliente me dijo que se comió una bombilla. Me dijo que se la había dado el relaciones públicas y este que se la había traído de casa».

Exadicto al alcohol

JJ Vaquero fue guionista del programa durante 13 años. Motos le ha preguntado a su excolaborador por su cambio de vida después de una época un tanto alocada, en la que tuvo problemas de alcoholismo. El colaborador de 'El Hormiguero' se ha puesto serio para contar cuál fue el punto de inflexión que le hizo dejar de beber: «Me vi borracho en el entierro de mi suegra. Pedí ayuda a un profesional y ya está», ha afirmado a la vez que ha arengado que a quien sufra algún problema pida ayuda. «Me pillaron también mintiendo. Quise dejar todo lo que me sobraba».

«¿Qué le dirías a la gente que piensa que no tiene fuerza de voluntad?», le ha preguntado Motos. «Cuando piense alguien que quiere dejar de salir de fiesta y él solo no lo pueda frenar, que busque gente cerca en la que confíe y se lo diga algo. Hay que tener muy claro lo que te está quitando. Divertirse está muy bien, pero quita muchas cosas. Luego cuando te vas, los amigos de la fiesta, que pensabas que eran amigos, desaparecen», ha aseverado.

El cómico ha continuando relatando esta difícil experiencia de su vida para hacer hincapié en lo peligroso que es engancharse al alcohol. «El alcohol es muy peligroso. La gente que tiene tendencia a ser adicto a algo que huya del alcohol. El alcohol es la única droga que tienes que justificar por qué no la tomas. No hablo de la gente que un viernes se toma unas cañas con los amigos, sino hablo de la gente como yo que no sabía parar», ha relatado ante los aplausos del público y las bonitas palabras de Motos.