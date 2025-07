Gervasio Deferr: «Me quisieron matar en los Juegos Olímpicos de Río 2016»

Pablo Ariza Martín Jueves, 31 de julio 2025, 11:19 Comenta Compartir

El gimnasta Gervasio Deferr, bicampeón olímpico, visitó el programa 'Código 10' de Cuatro para defenderse de las acusaciones de violación y contó cómo intentaron acabar con su vida en Brasil durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

El laureado deportista empezó relatando que «yo he estado a punto de morir varias veces, entonces, cuando tú has pasado por eso, de repente, bueno, te encuentras una cosa así, evidentemente que me cabrea, por eso estoy aquí y por eso llevo callado intentando ver cómo puedo defenderme porque me cabrea, pero por otro lado yo sé que no he hecho nada, por lo tanto tengo esa tranquilidad de saber que no he hecho nada».

Tras ser interrumpido por Nacho Abad, preocupado por sus declaraciones, contó lo que le había pasado realmente: «Yo he estado a punto de morir por diferentes circunstancias. Por consumo de alcohol, por consumo de sustancias. He tenido un episodio en Brasil que, bueno, me tuve que ir en 24 horas porque me querían matar».

Aquel año viajó a Brasil invitado por el COE (Comité Olímpico Español) para ver los Juegos Olímpicos de Río 2016 desde la gradas. En esa edición competía su amigo y alumno Ray Zapata, y según él, le prometieron poder desfilar en la ceremonia de inauguración, pero no se cumplió.

La teoría del propio afectado es que después de años «lo que he podido concluir intentando analizar y tras estar ingresado haciendo terapias psicológicas, es que estoy convencido de que me dieron burundanga, que me quisieron drogar. Cuando ya me quitaron todo el dinero, yo ya no tenía nada, pero llevaba un mareo impresionante».

Así, continúa dando detalles sobre lo que ocurrió: «Cuando empiezan los Juegos, yo me meto en un bar con una pantalla gigante y un sofá redondo. Me siento ahí, me tomo una cerveza viendo la inauguración, y me empiezo a encontrar como medio raro. Entonces me levanté y me fui al hotel, me doy una ducha y me encuentro un poco mejor, entonces vuelvo al sitio a acabar de ver la inauguración. Vuelvo porque no había pensado, para nada, en que me habían dado algo para drogarme. Yo lo achacaba al jet lag. Vuelvo al lugar, me tomo otras dos cervezas y empiezo a tener un mareo... Estaba solo sentado en un sofá redondo muy grande».

Tras esto, la historia da un giro truculento. «Me levanto para irme y me dicen 'tienes que pagar' y yo digo que ya he pagado, no llevaba más dinero. Y me voy caminando mareado al hotel. Llego, abro la puerta y cuando llego a la cama me caigo delante y me quedo inconsciente. Ahí no sé nada más hasta la mañana siguiente, que me llaman temprano a la puerta, abro y es del Comité Olímpico. Me dicen 'Gervi, hazte la maleta que te tienes que ir. ¿Qué pasó ayer? Hay una gente que ha venido a buscarte al hotel. No les han dejado entrar porque sabían quién eran. Dicen que les debes un dinero'. Y de repente, yo que voy con ilusión de ver a Ray Zapata, unos Juegos por fin como espectador...», relató durante el programa.

Antes de terminar, asegura: «Siento que pude haber muerto esa noche o la mañana siguiente, cuando me llevan al aeropuerto escoltado por tres personas. Piensan que puede venir alguien siguiéndome y pegarme un tiro».