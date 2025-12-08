¿Fernando Alonso y Melissa Jiménez van a ser padres? Los rumores de embarazo se disparan La periodista de Dazn se ha perdido el último mes y medio de competición y ayer recibió un cariñoso mensaje de Antonio Lobato: «La tenemos en el corazón y la esperamos pronto de vuelta a las carreras»

Antonio Lobato despedía ayer la temporada de la Fórmula 1 en Dazn con un mensaje de agradecimiento a todos los reporteros que han cubierto los grandes premios en los circuitos y con uno especial dedicado a Melissa Jiménez, la cara principal de Dazn en las retransmisiones de la Fórmula 1 en España. «Un beso muy grande para Melissa que la tenemos en el corazón y la esperamos pronto de vuelta a las carreras».

Jiménez lleva sin aparecer en antena desde mediados de octubre y eso es extraño. Ayer sí subió a su perfil de Instagram una foto de la televisión de su casa donde se veía la carrera de Fórmula 1, que se llevó Max Verstappen y coronó a Lando Norris como campeón del mundo. Pero ni siquiera explicó por qué no estaba en Abu Dabi.

Según los rumores que salen de la propia Fórmula 1, al parecer, Melissa Jiménez estaría embarazada. La periodista y Fernando Alonso están juntos desde hace dos años y el asturiano ya ha dejado claro recientemente que, a sus 44 años, desea ser padre en un futuro próximo.

Su tiempo en la élite del automovilismo está llegando a su fin y ahora podría haber sido el momento escogido para ir en busca de su primer hijo. Melissa ya tiene tres, fruto de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Ambos son muy discretos. Su noviazgo fue destapado cuando unos fans del piloto le pillaron con Melissa paseando románticamente en Italia. Hasta ese momento, la relación entre ambos a ojos del telespectador era meramente profesional. El amor no tardó en cristalizar y ya no se ocultaron. Hasta en el último gran premio de España se vio mucha complicidad entre Melissa y la familia de Fernando Alonso, que se encontraba en el circuito de Montmeló.

La temporada 2026 arrancará el próximo 8 de marzo en Australia. Fernando Alonso sí estará en la parrilla de salida, vestido de verde y subido al nuevo Aston Martin que tanto ilusiona al asturiano. Probablemente será la última vez que pise el circuito de Albert Park. Si el coche no es competitivo, o incluso aunque lo sea, todo apunta a que Alonso se bajará del coche el próximo mes de diciembre para abandonar de forma definitiva la Fórmula 1. La retirada del automovilismo ya es otra historia.