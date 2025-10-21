El escatológico problema de Willy Bárcenas antes de un concierto: «Me limpié con una revista» El artista también ha contado en 'El Hormiguero' cómo acabó «muy pedo» en un espectáculo con los Hombres-G

B. V. Martes, 21 de octubre 2025, 22:38

Taburete ha pasado este martes por 'El Homiguero'. El grupo, compuesto por Willy Bárcenas y Antón Carreño, lanzará su sexto disco (El perro que fuma) el próximo 28 de noviembre. Con el que buscarán, como siempre, diversión y disfrute con su música. Desde hace siete años que no pisaban este plató de Antena 3. «Antes estaba más fofo», dice Willy al ver una foto. Sobre el nombre del nuevo álbum, Antón dijo que se refiere a «ese diabillo que te habla a la oreja».

El grupo volverá a hacer una gira después de un año sin subirse a los escenarios. Lo harán en locales donde tocaron en sus primeros años. Pablo Motos ha recordado los inicios de Taburete, que empezaron como teloneros en Hombres-G. «Fue increíble», rememora Willy.

Motos también le ha recordado la bronca de David Summers a Willy durante un concierto porque «subiste un poco pedo al escenario». Sin embargo, Willy matiza esas palabras del presentador: «Acabé muy pedo». «La primera parte la hicimos nosotros, luego nos íbamos, y después había una hora de ellos hasta que volvíamos a salir con ellos. En esa hora se complicó todo», recuerda. «Además era un concierto en Barcelona, estaba el tema del independentismo bastante caliente, y yo al acabar, cuando no había casi nadie, empecé a decir 'tenemos que querernos todos'». «La culpa fue un poco de ellos (Hombres-G), porque nos tuvieron una hora allí escuchando sus canciones y...», bromea Antón.

El presentador de 'El Hormiguero' también ha mencionado una anécdota que tuvo Willy justo antes de un concierto en Jaén. «Te cagaste y...», ha recordado Motos. El artista ha continuado con lo que ocurrió. «Me agaché a coger algo y me cagué entero. Me pongo a improvisar y tuve que limpiarme con una revista», desvela. De hecho, en el espectáculo cantaron solo 15 segundos de cada canción.