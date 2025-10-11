La escapada de Iñaki Williams y Patricia Morales en pleno parón liguero El delantero del Athletic y su mujer esperan su primer hijo

Iñaki Williams y Patricia Morales han aprovechado el parón liguero con una romántica escapada a Biarritz. El Athletic no juega hasta el próximo 19 de octubre por los partidos clasificatorios para el próximo Mundial que la Selección disputa este sábado ante Georgia y el martes ante Bulgaria. Valverde ha concedido algunos días de descanso a sus jugadores y la pareja no ha dudado en disfrutar de unos momentos juntos en la costa francesa.

Biarritz, a casi dos horas de Bilbao, es un lugar idóneo para una escapada express. El matrimonio, que espera su primer hijo, ha paseado por la bonita ciudad del País Vasco francés aprovechando, además, el buen tiempo de estos días, tal y como se observa en varias historias compartidas por la joven en Instagram.

El mayor de los hermanos Williams y su mujer cumplieron el pasado 1 de junio un año de casados después de seis de noviazgo. El pasado mes de julio, la pareja anunciaron que iba a ser padres con un vídeo en sus respectivos perfiles de Instagram donde se podía ver las manos de ambos ocultando una foto, que más tarde descubrieron.

Se trataba de la imagen de una ecografía. «Celebrando la vida de esta manera tan bonita», escribió el matrimonio que asegura al protagonista de la ecografía que «estamos deseando conocerte». El pasado sábado, el jugador rojiblanco le dedicó un gol a su bebé tras anotar su primer gol de la temporada ante el Mallorca.