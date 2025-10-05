El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Tres kilómetros de caravanas en la A-8 en Muskiz, dirección Cantabria, por el choque de cuatro vehículos

Iñaki Williams le dedica el gol a su futuro hijo: «Te estamos esperando»

El capitán del Athletic marcó su primer gol de la temporada ante el Mallorca

A.M.

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:05

Ha tardado en llegar pero anoche, por fin, el capitán del Athletic Iñaki Williams se estrenó esta temporada. Era el minuto siete cuando el delantero le ganó la partido a Valjent en el área y sacó la falta a su favor. Penalti que se encargó él mismo de lanzar. Tiró mal, pero marcó. Acto seguido se metió el balón por debajo de la camiseta y lo besó en una clara referencia al embarazo de su mujer, Patricia Morales.

La pareja anunció a finales de julio que esperaba su primer hijo. Hasta ahora, Iñaki no había marcado y ayer, por fin, pudo dedicar el primer gol al que será su descendiente. «Te estamos esperando. Mi bendición», escribió en sus redes sociales.

La pareja anunció la noticia con un vídeo en sus respectivos perfiles de Instagram donde se podía ver las manos de ambos ocultando una foto, que más tarde descubrieron. Se trataba de la imagen de una ecografía. «Celebrando la vida de esta manera tan bonita», escribió el matrimonio que asegura al protagonista de la ecografía que «estamos deseando conocerte». También añadieron un fragmento de vídeo en que se aprecia cómo se practica la prueba de ultrasonidos.

