Uno de los equipos de 'El Conquis', al límite, tras una decisión inédita en el programa

Programa histórico el que se vivió anoche en 'El Conquistador del Caribe'. Por primera vez en la historia del reality vasco uno de los capitanes decidió expulsar a uno de los suyos. Tras esta decisión se suspendió el duelo y los nominados respiraron tranquilos. Seguirán una semana más en el programa.

Todo comenzó con el temido juego del Tronkoala. Placajes, descalificaciones... junto con el barro dieron un aire épico a la prueba, que a la postre resultó ser determinante. La sorpresa la dieron los Guabanes, que con mucha perrería se aliaron con los Yocachus, los favoritos, para perjudicar al equipo restante, los Cocorotes. Y cuando el juego era cosa de dos, los yogurines lograron hacerse con la victoria. Disfrutarán del campamento con mayores privilegios.

La otra cara de la moneda fueron los Cocorotes. El equipo azul capitaneado por Gorka Ibarguren fue un auténtico caos. Su capitán y varios de sus integrantes fueron descalificados durante la prueba y el equipo condenado a sobrevivir durante una semana en el campamento muy pobre.

De camino a su nuevo hogar, Elazar, que había sido descalificado en la prueba por saltarse las normas, perdió los nervios con uno de los cámaras del reality. La situación era límite y Gorka decidió enviar a duelo al propio Elazar. Le acompañaría Carra, que estuvo al borde del abandono en todo momento.

Pero la situación más surrealista llegó de camino al duelo de expulsión. Elazar debió confesarle a Gorka su intención de abandonar el reality y este se lo tomó como una traición y directamente expulsó a su pupilo. No hubo duelo. Cuando Ibarguren explicó lo que estaba sucediendo, desde 'El Conquis' le dieron el poder de decidir sobre ello, y el guipuzcoano no se lo pensó dos veces antes de mandar a Elarza de vuelta a Euskadi. Una decisión inédita que no se había visto hasta ahora en el reality vasco y que deja a los Cocorote en peligro de extinción.