El enfado de una colaboradora de Ana Rosa Quintana por desvelar dónde vive

B. V. Martes, 25 de marzo 2025, 17:54 | Actualizado 18:02h.

Cuando Ana Rosa Quintana hablaba este martes sobre la investigación de la UCO de otro chalet de José Luis Ábalos, la veterana periodista ha tenido un pequeño desliz al decir que esa vivienda se encuentra en la misma zona residencial donde vive su compañera Esther Palomera.

A la colaboradora no le ha gustado nada el comentario de Quintana. «Hombre, Ana, si no te importa... en fin... en fin... No... Deberíamos de saber que es el riesgo que últimamente corremos los que tenemos la misma exposición pública, Ana, cómo nos persiguen por la calle, que esto no lo hemos contado nunca. Casi mejor que no dar pistas, ¿sabes? Porque, como tenemos una panda de zumbados por la vida. Me ha parecido desafortunado el comentario», le dijo Palomera a la presentadora.

Esther Palomera se enfada con Ana Rosa Quintana, tras que la presentadora desvelase la zona donde vive



Mientras tanto, Quintana trataba de quitar hierro al asunto y a su metedura de pata en directo: «Hay muchos chalés. Es una zona pegada a Madrid, que es muy grande ese pueblo. Supongo que también habrá vecinos donde yo vivo, que también es muy grande este pueblo que es Madrid», trató de justificar la presentadora.