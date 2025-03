El encontronazo entre el millonario José Elías y una colaboradora de 'Espejo Público': «Vienes solo porque eres rico» El empresario acudió al programa para hablar sobre su visita al barrio donde creció, Sant Crist de Can Cabanyes, en Badalona, 20 años después

Marina León Jueves, 13 de marzo 2025, 10:30

El millonario José Elías, de 49 años, ha protagonizado un tenso encontronazo con la politóloga Arantxa Tirado en 'Espejo Público'. El empresario acudió al programa para hablar sobre uno de sus videos más virales: su emotivo regreso al barrio donde creció, Sant Crist de Can Cabanyes, en Badalona, 20 años después de marcharse.

En las imágenes se le ve recorriendo las calles y reflexionando sobre los cambios que ha experimentado la zona. «Aquí viví hasta los 27 años. Pasé mi infancia, mi adolescencia y parte de mi vida adulta», explicó Elías. «Antes había más comunidad, la gente se conocía y se ayudaba más. Ahora todo ha cambiado, pero lo que viví aquí me enseñó valores que llevo conmigo hasta hoy».

Tras su intervención, llegó el momento de responder a las preguntas de los colaboradores. La politóloga Arantxa Tirado se mostró de lo más crítica con el invitado, atacándole por el «discurso de la meritocracia» que difunde en redes. «Para ayudar a todo el mundo, lo que hace falta es que la gente del barrio explique cómo funciona el sistema capitalista, que es el culpable de que tú seas un caso excepcional». Insistió en que «no todos partimos de las mismas oportunidades. Tú hablas del esfuerzo, del trabajo… pero muchas veces, la mayoría de la gente, hace todo el esfuerzo del mundo, se levanta cada día… y no pueden ni siquiera emanciparse», añadió.

El empresario, visiblemente molesto, no tardo en responder. «No creo que tú me tengas que dar a mí lecciones de nada de barrio, eso lo primero», dijo. Tirado no le dejó seguir y le acusó de ser el primero «que va dando lecciones y sentando cátedra. Vienes aquí a que se escuche tu opinión solo porque eres rico».

Susanna Griso se vio obligada a imponer algo de calma y aseguró que José Elías acudía en calidad de invitado por su «repercusión impresionante como creador de contenido». Él puntualizó que «si vengo a algo es a reivindicar que con esfuerzo se pueden conseguir las cosas».

