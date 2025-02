El millonario José Elías se enfrenta a Antonio Resines por las pensiones: «Es una estafa piramidal»

A.M. Jueves, 27 de febrero 2025, 11:12 Comenta Compartir

El millonario José Elías protagonizó hace unas semanas un polémico debate en televisión sobre el sistema actual de pensiones. El propietario de 'La Sirena' y máximo accionista de Audax Renovables, entre otros, afirmó que el modelo de pensiones funciona como una «estafa piramidal» y que es necesario aplicar cambios.

Pocos días después, Elías encontró contestación en Antonio Resines. El popular actor, sin hacer referencia al empresario, criticó duramente a todos aquellos que cuestionan el actual sistema de pensiones. «Dicen que a ellos no les va a llegar, que no hay que pagarlas. Yo digo ¿y tus padres qué? Porque tendrán padres de unos 60 años. Que cobrarán pensiones porque si no cobran pensiones ¿es que son millonarios también? Me parece indignante», afirmó.

La pelota volvía a caer en el tejado de José Elías y este no ha dejado pasar la oportunidad y ha utilizado su podcast para contestarle. «Resines, te quiero mucho. Mira que me gustaba a mí Resines, pero yo creo que cayó en la emboscada de que le explicaran solamente la mitad de la película», comenzó diciendo.

«Es una estafa piramidal y yo lo sigo manteniendo», sentenció, mientras se dirigía a cámara para enviar un mensaje a Resines: «Ahora la cobras tú, pero es que también la tengo que cobrar yo. Alguien se quejará. El que no la cobre, se quejará».

Elías cree que la situación actual es preocupante. «Mucha gente trabaja sin descanso, paga un alquiler alto y apenas puede ahorrar. Cuando se jubilen, tendrán una pensión de 800 euros y se verán obligados a compartir piso para poder subsistir», asegura. Él propone fomentar el ahorro privado como complemento a las pensiones: «Es imprescindible que los ciudadanos tengan alternativas para su jubilación, porque depender exclusivamente del sistema público es arriesgado».