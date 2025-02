El duro relato de Ángel Llácer en 'El Hormiguero': así se despidió de sus padres cuando estuvo a punto de morir

Silvia Osorio Jueves, 13 de febrero 2025, 07:52 | Actualizado 08:59h. Comenta Compartir

Recién cumplidos los 51 años, Ángel Llácer ha conseguido dejar atrás el grave problema de salud que casi le cuesta la vida. El actor, presentador de televisión y director teatral, que ha regresado a 'Tú cara me suena', donde ejerce de jurado, acudió este miércoles a 'El Hormiguero' y protagonizó una noche con las emociones a flor de piel.

💬 @AngelLlacer: "Ha sido el peor y a la vez el mejor año de mi vida" #LlàcerEH pic.twitter.com/2txPVooS7M — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 12, 2025

Un duro relato de una enfermedad que le obligó a pasar por varias operaciones muy delicadas debido a una bacteria contraída en su último viaje a Vietnam. Los médicos no las tenían todas consigo. «¿Podría haber muerto? Sí. Toda España se enteró de que me estaba muriendo. Tenía dos equipos: el de cirugía y el de medicina interna, porque veían que tenía mucho daño. Tenía siete médicos a mi alrededor como diciendo: 'No sabemos que tiene este chico'», afirmó el que fuera profesor de 'Operación Triunfo', que no pudo evitar las lágrimas al entrar en plató.

La situación fue tan grave que Llácer, incluso, se despidió de sus padres y amigos más íntimos: «La pierna seguía mal y vi como todos se cagaron. Les pregunte: '¿Qué me puede pasar en esta operación?' Y me dijeron: 'Puedes no salir de la operación, puedes salir sin pierna o salir'. Si me tengo que ir no quiero irme sin decir adiós», desveló ante Pablo Motos. Sus palabras emocionaron al público y al propio presentador. «Yo le decía a mis padres: 'Tengo 50 años, he sido muy feliz, he hecho muy feliz a mucha gente. Yo me voy satisfecho», añadió.

El inicio de la pesadilla

En abril del año pasado, tuvo que ingresar en la Clínica Ruber de Madrid. «Cogí una bacteria comiendo. Te dicen no bebas agua, no comas en la calle.. Pues yo lo hacía. Me pillo muy mal cuando cambié de Vietnam a Tailandia. Tuve diarrea, vómitos... Me pusieron unos antibióticos. Me recuperé, seguí mis vacaciones y volví y nunca más me miré», señaló. Unos días después comenzaría la pesadilla. Durante una función comenzó a sentirse mal y acudió de nuevo a Urgencias.

Tras examinarle, «la doctora se empeña en que esa pierna hay que abrirla. Las analíticas no daban nada, no tenia fiebre, pero tenia la pierna roja, muy caliente…Pensaban que estaban en una fascitis necrótica, que si se te mete en la sangre, mueres». Por suerte, «en mi caso, empezó por el gemelo». Sin dudarlo más, su equipo de médicos, le abrieron la pierna y «con una cuchara, sacan todo lo que se estaba comiendo el gemelo. Era el 30 o 40% del gemelo», continuó. .

Fue entonces cuando Motos le pidió si podía mostrar las cicatrices de sus piernas. Llácer no tuvo impedimento y enseñó sus heridas de guerra. El de Requena, asombrado, le dijo que le ve la pierna muy musculada y el director teatral confesó que trata de «hacer deporte todos los días».