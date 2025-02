La dura confesión de Eduard Fernández sobre sus problemas con el alcohol y la cocaína: «Uno es adicto siempre»

Silvia Osorio Lunes, 10 de febrero 2025, 07:42 | Actualizado 08:07h. Comenta Compartir

«Uno es adicto siempre». Así de tajante se mostró Eduard Fernández, reciente ganador del Goya al Mejor Actor por su papel en 'Marco', en el programa 'Lo de Évole'. La entrevista al intérprete catalán, que está viviendo un gran año a nivel profesional, destapó sus problemas con el alcohol y las drogas, en concreto, con la cocaína.

Una dura etapa de la que hasta ahora no había hablado públicamente y en la que precisó atención médica. «Lo más importante en la adicción es que llegue un día que te des cuenta de que no puedes tú solo con eso y que necesitas ayuda. Ese paso es mucho. Luego poco a poco, que eso es lo que más cuesta, cojas conciencia de enfermedad. Esto es una enfermedad. No es que estés tarado ni que no tengas voluntad, es una enfermedad», afirmó el también protagonista de 'El 47', la mejor película de este año junto a 'La infiltrada'.

La adicción no es falta de voluntad, es una enfermedad. #LoDeEduard pic.twitter.com/LDDsZIrqP3 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 9, 2025

Fernández, de 60 años, aseguró que con una terapia «clara y fuerte» se puede salir de ese pozo. Él lo consiguió. «No hay que recaer», defiende el actor, que considera que «una de las peores formas de recaer es recaer sin ganas». Évole le preguntó también por qué ha decidido contarle sus adicciones. «Lo he pensado mucho el contarlo o no. Si lo contase en algún sitio sería con Évole. Hay mucha gente que le haría muy bien hacerse cargo de esto. La depresión es una enfermedad. Un adicto es lo mismo, tiene que hacer lo mismo, un acto de humildad de decir: necesito ayuda», destacó.

Eduard Fernández ha sido alcohólico durante muchos años. Y tenía ganas de contarlo. Para que otros den el paso de dejarlo. #LoDeEduard pic.twitter.com/i8Hm2dQe03 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 9, 2025

«Con tres o cuatro chupitos...»

Él consiguió superar sus problemas, pero no fue tarea fácil. «Yo creía que no estaba a la altura de la gente, me sentía cohibido, físicamente mal. Notaba que algo no estaba bien, pero que con tres o cuatro chupitos ya estabas bien», explica. Ingresó en un centro de desintoxicación, además de acudir a terapias, gracias a la insistencia de su actual pareja. De hecho, no las ha dejado a día de hoy. «Un adicto miente y se miente mucho. No es el que más consume, sino el que no es capaz de dejarlo y que lo hace para tapar taras», explica sobre el estigma que persigue a todas las personas que padecen esta enfermedad.