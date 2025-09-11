Los dos trucos de Pablo Ojeda para conseguir una tortilla de patatas «de diez» El conocido nutricionista de La Sexta incorpora un curioso ingrediente

Conseguir la tortilla de patatas perfecta genera un debate en el que muchas veces no se alcanza ningún acuerdo. Con o sin cebolla, jugosa o más cuajada, comerla recién hecha o más templada... Las opiniones sobre la que es una de las recetas de la cocina española más famosas en el mundo son variopintas.

Cómo elaborarla resulta clave. El conocido nutricionista Pablo Ojeda, que en 'Más Vale Tarde' también prepara recetas saludables, ha compartido dos trucos que, a su juicio, son fundamentales para conseguir «una tortilla de diez». El primero consiste en incorporar un curioso ingrediente: la gelatina neutra.

Como explica ante Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores del programa vespertino de La Sexta, se debe hidratar la gelatina en agua fría. «Cuando la hidrato puedo meterla en la patata, mezclo, se deshace y, después, queda más untuosa», detalla.

Separar yema y clara

El segundo truco consiste en separar la clara y la yema del huevo. El especialista en Nutrición y divulgador monta las claras a punto de nieve y, después, las mezcla con la cebolla y la patata. Por último, añade las yemas y termina de mezclar todo bien hasta que los ingredientes quedan bien incorporados. Ojeda explica que cuando se airea la clara «estás oxigenando, estás dando más esponjosidad», de forma que quedará todavía más jugosa.

El especialista sevillano se ha hecho muy popular por sus consejos sobre salud y nutrición y cómo conseguir una dieta lo más sana posible. Cuenta con más de 200.000 seguidores solo en Instagram. Recientemente, ha publicado un libro 'Cuando me alimenté del juego', que tuvo mucha repercusión por sus duras confesiones sobre su adicción al juego y sus trastornos alimenticios que sufrió en su juventud.