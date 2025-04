Una doble expulsión equilibra fuerzas en 'El Conquis'

Joseba Fiestras Martes, 22 de abril 2025, 07:26 Comenta Compartir

Los azules iniciaban un nuevo capítulo con un bajón de campeonato. Ainhoa sufrió varios episodios de alergia y el último muy fuerte. La expulsión de Santa y la ausencia de Ainhoa merman notablemente al grupo. «No tengo fuerzas», se lamentaba la de Barakaldo. A cambio, Chivite regresaba a lamentaba aventura. «No sabes qué alegría me das», brindaba Gorka. Y es que el líder Corocote estaba en las últimas. Poco duró el entusiasmo porque, cuando Patxi Alonso le dio a elegir a Chivite si quería quedarse o irse, eligió marcharse. «Si hubiera sido una lesión en el brazo o en la mano… pero me han dado muchos puntos en la cabeza. No me atrevo», se lamentaba.

De cara al juego de inmunidad, Corocotes y Yocahus debían escoger a uno de los suyos para una misión importante. Marcela representaba a los rojos y Maider, a los azules. Y tocaban cangrejos. Un recorrido lleno de obstáculos que había que realizar con las manos atadas, transportando a los animales con pinzas con la boca. Hubo pellizcos importantes.

Desde el principio, los colorados sacaron una gran ventaja a sus contrincantes, para desesperación de Gorka, líder Corocote, que veía que, una vez más, iban a perder. Pero la fortuna les ayudó en este caso y consiguieron un empate. El juego seguía y debían desempatar en cinco minutos. La cosa empezó mal para los azules, pero hubo remontada y lograron ganar.

Gorka pintó la cara de Xego, convirtiéndose en el primer condenado. Saioa fue la nominada en la asamblea roja y Joana, como capitana, castigó a Nahikarita, por su falta de autoconfianza. Y para ponerla a prueba, les tocó un duelo de los difíciles. Debían coger tres banderines que estaban en el último pilote de una tanda que había que cruzar, utilizando como puente una tabla de cuatro metros para pasar de uno a otro. Se trataba del mismo reto que hace unas semanas expulsó a tres concursantes de golpe, avisaba Patxi Alonso. Y aquello fue una profecía que se cumplió a medias. A Xego le costó, pero acabó pillándole el truco y logró alcanzar un banderín, pero en la vuelta perdió la madera y tuvo que dejar la enseña. No tiró la toalla y volvió a alcanzarlo, pero tenía solo dos minutos para regresar. No le dio tiempo. Nahikari también le echó garra, pero su pilote principal se cayó y aquello se lo puso muy complicado. Saioa también demostró fortaleza, pasando postes con energía, pero tampoco consiguió nada. «Prometíamos emociones fuertes y este duelo va a pasar ya a la historia de 'El Conquis'. Ha sido tremendo», ponderaban los presentadores. «Siento mucha impotencia», se lamentaba Xego. Sus compañeras asentían cabizbajas. «Me he inmolado», asumía Saioa al aceptar que se había ofrecido voluntaria al duelo. Las dos chicas se despedían de la aventura, pero el tesón y la potencia de Xego le hicieron merecedor de continuar en el concurso. «Por los pelos», avisaba Patxi.