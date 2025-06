«Después del vínculo sexual me di cuenta de que el Alejandro Sanz que idolatraba no existía» La fan que lanzó acusaciones sobre el cantante, y que ha sido criticada por querer sacar rentabilidad a su relación, dice ahora que el artista traspasó límites, «pero solo morales»

L. González Sábado, 21 de junio 2025, 11:46

Este lunes una joven barcelonesa, Ivet Playà, sorprendió a todos colgando un vídeo en sus redes sociales, señalando públicamente a Alejandro Sanz, asegurando haber tenido una relación con él, sientiéndose «utilizada, humillada e incluso sucia...». Cuatro días después, este viernes, acudió al plató de '¡De Viernes!' para profundizar en su historia, afirmando que «después del vínculo sexual» se dio cuenta «de que el Alejandro Sanz que idolatraba no existía».

Esta fan, de 26 años, afirmaba en su vídeo que necesitaba contar lo que le había ocurrido con el madrileño, «por la niña que fui y, sobre todo, por la mujer que soy hoy». «Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla», aseguró, relatando haber sufrido conductas inhumanas y espionaje, en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49, y prometiendo «llegar hasta el final».

Ante los periodistas y colaboradores de Telecinco se presentó con el objetivo de «contar la verdad y liberarme», afirmando estar ahora preparada para ello. «Le he puesto nombre y puesto orden a mi cabeza. Me he enamorado del personaje», apuntó, siendo criticada por mostrarse «muy ambigua e imprecisa» en la explicación de cómo había ido avanzando su relación con el artista. Todo empezó como una fan más, cuando ella vivía en Barcelona, era menor y todavía no se había trasladado a Madrid, donde llegó a ser contratada por Alejandro Sanz, después de estar varios años manteniendo contacto vía redes sociales.

Ivet quiso matizar y explicar bien las palabras que lanzó hace unos días. «Yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos, por ciertos actos y actitudes concretas que viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Es la persona más especial que he conocido en mi vida. Es especial desde que lo conozco con 16 años hasta que empezamos nuestro vínculo sexual, ahí me doy cuenta que el Alejandro que yo idolatraba no existía, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía», añadió. También dio algunos detalles del primer encuentro íntimo entre los. «Fue en septiembre de 2023. A nivel sexual tuve que llevar yo la iniciativa».

La joven fue repreguntada en varias ocasiones sobre el motivo de contar lo sucedido, y criticada por querer sacar rentabilidad a esa relación, ya que según aseguraron en el plató, antes de colgar el vídeo en las redes ya había llegado a pedir dinero a algunos medios por contar esta historia. También dejaron caer una posible extorsión al cantante, por parte de Ivet, para obtener dinero a cambio de su silencio, por la existencia de fotos y conversaciones que le podrían comprometer.

Negocios

El cantante, un día después de que todo esto estallara, afirmó a través de una historia en su cuenta de Instagram que Ivet le había ofrecido en mayo invertir en unos negocios familiares, pero él, tras revisarlo con sus abogados, lo rechazó. «Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres tu camino y felicidad», zanjaba el cantautor. «Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», añadía.

Buenas noches familia. Podemos seguir a lo nuestro? 🥹 os quiero. Gracias por confiar en mi. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 21, 2025

«Para mí no era dinero, para mi era una oportunidad de ayudar a mi familia, a mis negocios y no hay que entrar en las cantidades. Eran cosas que hablábamos él y yo en la intimidad», fue lo que la catalana respondió sobre este tema. El artista, de madrugada, trató este viernes de pasar página lanzando un mensaje a sus fans. «Buenas noches familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí».