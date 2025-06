Grave acusación de una joven fan a Alejandro Sanz: «Me siento utilizada, humillada, sucia...»

A. Mateos Lunes, 16 de junio 2025, 09:53 Comenta Compartir

Una joven barcelonesa llamada Ivet ha sorprendido a todos este lunes al señalar públicamente a Alejandro Sanz en sus redes sociales con acusaciones que, de ser ciertas, no dejan en buen lugar al artista. La mujer asegura que se siente «utilizada, humillada e incluso sucia...» por el cantante después de haber mantenido con él un «vínculo íntimo y sexual». Que ambos se conocían parece evidente a juzgar por las redes sociales de la joven. Se seguían en Instagram, ella subía fotos con él junto a emotivos textos y él le devolvía el cariño con comentarios del estilo «te echo de menos».

Todo comenzó en 2015, según el relato de la joven. Ambos comenzaron a seguirse en las redes socailes, comentaban sus publicaciones y dieron el primer paso de conocerse «en privado» cuando ella tenía 18 años y él, 49. «Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era; una niña», explica a la vez que justifica dar este paso «porque necesito contar mi historia, por la niña que fui pero sobre todo por la mujer que soy hoy».

Ivet relata que trabajó de dependienta a los 19 años para reunir suficiente dinero para poder recorrerse el país en plena gira de conciertos de Alejandro Sanz. Acudió a diez en mes y medio. Con 22 años se muda desde Barcelona a Madrid porque el propio cantante la contrata para su equipo de trabajo, desvela.

A partir de ahí, el vínculo entre ambos va a más hasta tal punto que dice que se convierte en «íntimo y sexual». Precisamente en este punto es cuando casi rompe a lloarar al acusar a «gente cercana al cantante» de «espiar las conversaciones privadas que mantenía con él». «Se suponía que estaba viviendo un sueño a su lado pero se convirtió en una pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido; me siento engañada, utilizada, humillada, incluso sucia... porque no sé quién ha podido ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta intimidad», afirma.

Ampliar

Ivet, no obstante, deja claro que «en ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva» pero sí expresa sus sentimientos tras lo que parece el fin de su historia: «Vive en una realidad paralela y se siente por encima del bien y del mal. Nadie es capaz de plantarle cara». Incluso dice que le ha intentado «justificar» pero que sus acciones han traspasado todo límite «moral y humano». Para apoyar su teoría se hace eco de una entrevista del propio cantante en el pasado mes de marzo donde llega a afirmar que él huye de los problemas y con ello se lleva «a gente por delante». Pues bien, ella dice ser uno de esos casos.

«Conmigo se ha equivocado ya no soy una niña dispuesta a darlo todo por él. Sé lo que es un vínculo sano y recíproco y reconozco cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando a los demás», concluye.