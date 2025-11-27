El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El desagradable incidente de Lenny Kravitz con una fan: le arranca cuatro rastras en pleno concierto

El cantante de 61 años ha denunciado en sus redes lo que sucedió durante el show del pasado viernes en Australia

Marina León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:27

Lenny Kravitz ha vivido de todo sobre los escenarios, pero quizá nada tan impactante como lo que le sucedió durantre el concierto del pasado viernes en Brisbane (Australia). El músico de 61 años, que se encuentra inmerso en su gira 'Blue Electric Light', se acercó a los fans que se encontraban entre las primeras filas del público para interpretar uno de sus mayores éxitos, 'Let Love Rule'.

@zaramarino hope he is okay 🥺🙏#lennykravitz #brisbane #fyp #lennykravitztour ♬ original sound - ZA

«Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza ¿Sabes lo fuerte que tienes que tirar para sacarme eso de la cabeza? ¡Maldita sea!», contó el estadounidense a través de su perfil de Instagram. «Vi el caos y pensé, ¡Qué demonios! Pero él siguió dando vueltas sin decir ni pío. El espectáculo debe continuar», «Fue el mejor concierto», comentaron sus seguidores.

En las imágenes que circulan por redes se puede ver cómo el personal de seguridad se acerca corriendo al cantante para comprobar si todo está bien. A pesar del incidente, el cuatro veces ganador del Grammy ha asegurado que su gira continuará con normalidad y que no va a dejar de salir a cantar su icónico tema con el público «porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro momento juntos», añadió.

