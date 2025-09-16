El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Junts pacta con el PSOE la obligación de que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán incluso fuera de Cataluña

El dardo de Ana Rosa Quintana, sobre la retirada de España de Eurovisión: «Si es para quedar los últimos, tampoco pasa nada»

La presentadora de Telecinco analizó en su programa la decisión de RTVE de abandonar el festival si Israel continúa, y dejó clara su opinión sobre el certamen

Leire Moro

Leire Moro

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:18

Son muchas las voces que están expresando su opinión sobre la posible retirada de España del Festival de Eurovisión si finalmente no expulsan a Israel. Una cuestión que este martes por la mañana también ha llegado a la mesa de 'El programa de Ana Rosa'.

La presentadora, en su línea habitual, no dudó en valorar la situación y lanzar varios dardos. Primero contra el Consejo de Administración de RTVE. «El Consejo de Administración de Radiotelevisión española decidirá si se retira de Eurovisión en el caso de que Israel participe. Todo indica que esta propuesta va a aprobarse, ya que los que votan son consejeros puestos por el PSOE y por sus socios», señaló la periodista, en clara alusión a la influencia del Gobierno en el proceso.

También dedicó unas palabras a la Unión de Radiodifusión Europea (UER), que ha dejado la decisión final para diciembre: «Eurovisión ha retrasado cualquier decisión hasta entonces, así que se puede hacer lo que se quiera», comentó.

Pero el golpe final lo dirigió al certamen. Ana Rosa Quintana cuestionó el papel de España en el Festival, además de restarle relevancia. «De todas formas, a mí tampoco me parece tan fundamental. Si no vamos a Eurovisión para quedar los últimos, pues tampoco pasa nada», afirmó, dejando claro que no concede especial importancia al festival.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  5. 5

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  6. 6 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El dardo de Ana Rosa Quintana, sobre la retirada de España de Eurovisión: «Si es para quedar los últimos, tampoco pasa nada»

El dardo de Ana Rosa Quintana, sobre la retirada de España de Eurovisión: «Si es para quedar los últimos, tampoco pasa nada»