El dardo de Ana Rosa Quintana, sobre la retirada de España de Eurovisión: «Si es para quedar los últimos, tampoco pasa nada» La presentadora de Telecinco analizó en su programa la decisión de RTVE de abandonar el festival si Israel continúa, y dejó clara su opinión sobre el certamen

Leire Moro Martes, 16 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Son muchas las voces que están expresando su opinión sobre la posible retirada de España del Festival de Eurovisión si finalmente no expulsan a Israel. Una cuestión que este martes por la mañana también ha llegado a la mesa de 'El programa de Ana Rosa'.

La presentadora, en su línea habitual, no dudó en valorar la situación y lanzar varios dardos. Primero contra el Consejo de Administración de RTVE. «El Consejo de Administración de Radiotelevisión española decidirá si se retira de Eurovisión en el caso de que Israel participe. Todo indica que esta propuesta va a aprobarse, ya que los que votan son consejeros puestos por el PSOE y por sus socios», señaló la periodista, en clara alusión a la influencia del Gobierno en el proceso.

También dedicó unas palabras a la Unión de Radiodifusión Europea (UER), que ha dejado la decisión final para diciembre: «Eurovisión ha retrasado cualquier decisión hasta entonces, así que se puede hacer lo que se quiera», comentó.

Pero el golpe final lo dirigió al certamen. Ana Rosa Quintana cuestionó el papel de España en el Festival, además de restarle relevancia. «De todas formas, a mí tampoco me parece tan fundamental. Si no vamos a Eurovisión para quedar los últimos, pues tampoco pasa nada», afirmó, dejando claro que no concede especial importancia al festival.