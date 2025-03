Dani Fernández sorprende a sus seguidores con una triste noticia: «Mi vida no es tan bonita»

A.M. Miércoles, 12 de marzo 2025, 07:38 Comenta Compartir

Dani Fernández (Ciudad Real, 1991) irrumpió en la música como uno de los vocalistas de Auryn y ahora triunfa en solitario. Se encuentra en plena gira de 'Esto es una jauría' y sus actuaciones están dando mucho que hablar, especialmente cuando se arranca a cantar a capela en el escenario. Sus conciertos en el Movistar Arena -antes WiZink Center- han obtenido una gran crítica. Ayer se pasó por 'El Hormiguero' y desveló aspectos desconocidos de su vida.

Como, por ejemplo, que sufrió un incendio en su casa recientemente. Motos le preguntó qué tal estaba y Fernández se quedó sorprendido con la pregunta. «No lo sabe mucha gente porque yo no soy de poner cosas en redes sociales pero el día 2 de enero tuve la mala suerte de tener un incendio en casa. Hoy me han dado el disco de oro, hemos estado en la oficina. La sensación es guay pero a la vez rara porque me está llamando el de la reforma, el suelo... Es una sensación de que en mi vida no todo es tan bonito. La gente se piensa que todo es perfecto pero el otro día mientras se quemaba todo no estaba tan feliz», confesó anoche Fernández, visiblemente afectado.

El vocalista se dio a conocer por primera vez en Eurovisión Junior. Quizás muchos no lo saben pero su gran actuación en un concurso de canto infantil en la televisión local de Ciudad Real le valió para representar al país en el festival de la música más relevante de Europa. «Yo era un chico que con 14 años me presenté a Eurovisión Junior y acabé en Auryn. Venía de lo más comercial y pasé a hacer colaboraciones con Viva Suecia, literalmente todo lo contrario», reconoció en 'El Hormiguero'.

En Auryn no todo fueron sonrisas. Fernández asegura que los integrantes no pegaban ni con cola. Incluso él mismo tuvo un encontronazo con Blas Cantó que acabó a golpes. Auryn se disolvió en 2016 y, casualidad o no, la carrera de Dani despegó hacia arriba.

“Es de mis temas favoritos”, @DaniFdez nos canta en directo ‘Me has invitado a bailar’ #DaniFernándezEH pic.twitter.com/Wkdujx9LVo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2025

Sin embargo, el Dani Fernández de hoy en día nada tiene que ver con aquel chico de Auryn. «Mi gran hostia vino cuando me sentaron en una mesa y me dijeron que se acababa Auryn. Me dijeron que había proyectos alternativos y me preguntaron qué quería hacer. Ahí es cuando digo: '¿qué hago? No tengo plan b'. Nunca he sido un gilipollas, pero sí que hice cosas de tonto», aseguró. Hizo un 'click' en ese instante: «Es cuando supe que no todo era fama y dinero. Ahora valoro otras cosas y viene bien aprender de tus errores».

“Es de mis temas favoritos”, @DaniFdez nos canta en directo ‘Me has invitado a bailar’ #DaniFernándezEH pic.twitter.com/Wkdujx9LVo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2025

Fernández, pese a su juventud, disfruta más de la familia que de la música. Está casado con la cantante Yarea Guillén desde 2022 y tienen un hija en común. Ahora, Dani, confiesa que es más feliz en casa que en los escenarios. «El momento más delicado de mi profesión es dejar gente en casa, y no solo ahora con mi mujer y mi hija, también con mis padres, amigos… Siempre ha sido para mí lo peor, porque se celebran cumpleaños y fechas importantes y te las pierdes», afirmó ante un Motos sorprendido. «Pensaba que era yo el que decidía y nos dimos cuenta de que nos controlaban. La industria de la música es una locura».