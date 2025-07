Cristinini rompe su silencio tras ser apartada del Grand Prix: «Me hacía muchísima ilusión»

G. Cuesta Miércoles, 16 de julio 2025, 16:45 Comenta Compartir

Cristina López es la gran ausencia esta temporada en el Grand Prix. La creadora de contenido, conocida como Cristinini en las plataformas, dio el salto de las redes sociales a la pequeña pantalla con el regreso del conocido concurso entre pueblos de Ramón García. En esta ocasión, RTVE ha apostado por el fichaje de Lalachus y Ángela Fernández. La influencer no se había manifestado sobre su desaparición del formato. Hasta ahora. Tras la emisión de los dos primeros programas, se ha dirigido a sus seguidores para dar explicaciones y romper su silencio.

«Me gustaría daros las gracias por los cientos de mensajes bonitos que tengo sobre lo mucho que me echáis de menos en el Grand Prix. Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir», comenzaba a través de un comunicado en sus redes sociales.

Cristinini ha explicado que «RTVE decidió hacer cambios en el programa este año». «No sé nada más, desconozco los motivos. Yo también lo echo de menos, era algo que me hacía muchísima ilusión hacer, pero no pasa nada. La vida son etapas y ya vendrán otras cosas igualmente increíbles», zanjaba.

Lejos de hacerse mala sangre, la influencer se mostraba agradecida por la oportunidad que en su día le brindó La 1. Era una total desconocida para el público general de la televisión y fue con Ramontxu cuando se hizo un hueco entre una audiencia más familiar. «Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras, que es increíble. Y de haber aprendido tanto. Gracias por estar tan atentos», terminaba en su publicación.