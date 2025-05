El comunicado del hijo de Frank Cuesta que pone en duda el testimonio de su padre: «No lo aguanto más...»

A. Mateos Miércoles, 14 de mayo 2025, 08:42 Comenta Compartir

Frank Cuesta sorprendió ayer a todos con un vídeo donde reconocía haberse inventado una vida. Ni tiene conocimientos profesionales sobre cuidado de animales, ni sufre cáncer, ni adopta animales en su santuario... Todo lo que rodeó al personaje que triunfó en la televisión en España resulta ser mentira, a juzgar por su último testimonio, que ya se ha viralizado en las redes sociales.

Su hijo Zape, en cambio, deja caer que el vídeo de su padre ha sido grabado bajo fuertes coacciones. «Llevamos dos meses bajo acoso. Me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo he visto caer a cachos su pelo durante sus tratamientos», asegura el hijo mayor de Frank, que trabaja junto a él en el 'Santuario'. Zape también desmiente que su padre abuse de los animales: «Llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él».

La presión que vive la familia, según cuenta este, es mayúscula: «Yo no lo aguanto más y mis hermanos, tampoco. No puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia».

La que no se ha pronunciado aún es Paloma Ramón, la actual pareja de Frank Cuesta y que también vive con él en Tailandia. Aunque hace una semana escribió un mensaje en sus redes sociales en un tono muy similar al de Zape. «Desde hace muchos meses estoy siendo víctima de presiones, amenazas, chantajes, difamaciones y denuncias por parte de varias personas. En estos momentos y como consecuencia de todos estos eventos, mi familia y yo hemos decidido no hacer ninguna declaración hasta el término de todos los procesos judiciales ne curso», aseguró junto a varias imágenes donde aparece ella con Cuesta.

El origen del polémico vídeo autoinculpatorio de Frank Cuesta viene de su enfrentamiento con Chi, uno de sus amigos al que acusó de difundir unos audios en los que se podía escuchar a Frank hablando de envenenar a perros y gatos para que no entraran a su 'Santuario'. En el polémico vídeo en cuestión, donde admite que es un mitómano, pide disculpas a esta persona. «He de decir, lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego», aseguró Frank.

Al final del vídeo vuelve a tratar el tema de Chi, con el que quiere aclarar las cosas. «En su momento hablé mal de Chi porque su proyecto podía haber llegado a ser una competencia para mi negocio. De corazón le deseo lo mejor en su proyecto si algún día lo pone en marcha. Ante los rumores de si él era quien llevaba el tema del dinero en el santuario es falso. En todo momento yo sabía cuánto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fueran a través de una cuenta diferente», afirmó.

«Con respecto a mi detención, ninguna de las personas que fueron señaladas tienen nada que ver con la misma. Yo tenía unos animales sin papeles legales en esos momentos y fue una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa lo que alertó a las autoridades», aclaró Frank, que pide perdón a sus seguidores. «Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente».

