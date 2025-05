Quién es Chi, el excolaborador de Frank Cuesta que ha destapado la polémica

Marina León Martes, 13 de mayo 2025, 18:05 Comenta Compartir

«Ni soy veterinario ni soy herpetólogo, tampoco tengo cáncer«. Con estas palabras, Frank Cuesta, que está inmerso en un proceso judicial en Tailandia por posesión ilegal de animales, ha hablado este martes sin pelos en la lengua sobre la polémica que se ha generado estos días y que lleva su nombre. Hace una semana, su imagen quedó gravemente dañada por la publicación en redes de unos controvertidos audios en los que admitía haber envenenado a gatos y perros.

Tras ser detenido por posesión ilegal de animales y posteriormente puesto en libertad, uno de sus excolaboradores, Chi, le denunció y le recomendó que contara la verdad sobre lo que se escondía detrás de su negocio. Este recibió un aluvión de críticas por parte de los fieles seguidores de Frank Cuesta por «ensuciar» la labor de su amigo. Por este motivo, Chi filtró los polémicos audios.

Hoy el animalista le ha pedido disculpas. «Quiero disculparme públicamente y asumo completamente la responsabilidad del 'hate' que le cayó tras mi detención. He de decir, lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego», comienza Frank. «Tengo conocimientos sobre animales que no son básicos, pero tampoco son profesionales», expone.

¿Quién es Chi? Se trata de un creador de contenido conocido como @chi.wildlife que durante más de una década ha trabajado codo a codo con Cuesta, quien le llegó a considerar su único amigo y confidente. Tal era su confianza que incluso pensó en dejarle la gestión del santuario en el futuro. Aunque han aparecido juntos en decenas de videos, Chi siempre oculta su rostro con la intención de preservar su identidad «Enmascarado que ama los animales y la naturaleza», escribe en la descripción de su perfil de Instagram, donde suma más de 20.000 seguidores.

Cuesta ha querido ahora sincerarse sobre lo que sucedió con el que era su colaborador: «En su momento hablé mal de Chi porque su proyecto podía haber llegado a ser una competencia para mi negocio. Y por motivos de celos empecé a hablar mal de él. De corazón le deseo lo mejor en su proyecto si algún día lo pone en marcha», explica. Y añade: «También he de decir que ante los rumores de que él llevaba el tema del dinero en el Santuario, es falso. En todo momento yo he sabido cuánto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fueran a través de una cuenta diferente», indica.

