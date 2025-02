La cita de un bilbaíno abstemio con una bodeguera en 'First Dates': «Bebo agua y té; me manda a tomar por saco» Autoproclamado «abogado del amor», Iñigo mantuvo una intensa cita con Lidia

Gabriel Cuesta Domingo, 9 de febrero 2025, 12:35

El autoproclamado «abogado del amor» llegó a 'First Dates' (Cuatro) desde Bilbao. Iñigo, profesional del derecho de 54 años, se encontró en el restaurante del programa de Carlos Sobera con Lidia, una logroñesa que trabaja como directora de ventas de una bodega de La Rioja. El problema para este vecino del botxo es que es abstemio. No bebe más allá de té negro y agua. Ni una gota de alcohol ni refrescos.

Iñigo tiene una hija de 20 años y se divorció en 2012. Desde entonces, no ha tenido suerte en el amor. La cita terminó siendo agradable, pero no empezó con buen pie. «De primeras me ha dado una vibra un poco oscura, poca luz», confesaba el bilbaíno. Lidia llegaba con una botella de vino de regalo. «Solo bebo té negro y agua. La primera en la frente, esta mujer me va a mandar a tomar por saco, ya tiene la excusa perfecta para decir que no quiere saber nada de mí», bromeaba con el equipo del programa. «No me puedo ir de vinos por el Casco Viejo de Bilbao», lamentaba su cita.

Llegó hasta a oler el caldo que le sirvieron en la cena... Nada de nada. Al menos, según avanzaba la cena, comenzaron a ver sus puntos en común. Al bilbaíno le gustan mucho «las motos, el mar y la montaña». «Claro, eres vasco», razonaba Lidia, a la que le encanta cantar. También compartieron una visión vital muy similar. «Soy prorrelaciones, siempre que tenga algo que venga a mejorar. Cualquier cosa que me genere dudas, no la quiero», le ponía en sobreaviso Lidia. Iñigo asentía con la cabeza. «Mi planteamiento es pasarlo bien, disfrutar, tener una relación bonita».

Ya con el estómago llenó, acudieron al karaoke para cantar a pleno pulmón un clásico como Loquillo. «Me ha parecido una mujer con la cabeza bien amueblada, con el amor bien resignificado. Y además es muy guapa. Y maja. Es alta y está bien armada. La armada invencible la tengo aquí yo», confesaba al final Iñigo. Lidia le correspondía: «Nos hace falta más tiempo para charlar mejor, hemos estado a gusto y se nos ha hecho corto».