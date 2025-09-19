El chico que pidió a su cita que se convirtiera al Islam explica por qué lo hizo El joven trata de explicarse en redes sociales

La cita en 'First Dates' entre Gisela y Hamza, un chico de origen marroquí que vive en Almería y que dijo a la joven que debería «conversirse al Islam» si lo suyo iba en serio, está dando mucho que hablar.

Las redes sociales han estallado ante lo que le dijo el joven a la chica. Pues bien, Hamza ha dado explicaciones en X (antes Twitter) y ha pedido perdón por si «sonó machista». «En realidad no soy así», ha continuado. El chico afirma que quiso «hacer humor» y «no pensaba» que iba a dar esa imagen en televisión.

Pido perdón si ha sonado machista, en realidad no soy así… quise hacer humor y no pensaba que iban a pensar de mí eso. Entiendo y comprendo la situación pero ya está. Pido disculpas si verdaderamente se entendió de ese modo. Yo no soy así.. la gente que me conoce realmente sabe — HMZ Play (@14hamzaa) September 19, 2025

Hamza entiende «la situación», y pide disculpas «si verdaderamente se entendió de ese modo». Además, justifica que él no es así. «La gente que me conoce realmente lo sabe». Asimismo, sostiene que «no coaccionó» y afirma que «fui a dar 'show' y crear polémicas para un experimento social».

Durante la cita, Gisela le preguntó a Hamza por sus requisitos a la hora de encontrar pareja. «Soy musulmán, marroquí. Me voy a casar con una musulmana», dijo él. Ella, por su parte, explicó que le da igual la religión, el color o la procedencia de la otra persona. Algo que le gustó al joven, que comentó a las cámaras del programa que le parecía «una chica muy interesante y muy respetuosa, porque mira lo de dentro y no lo de fuera».

En caso de que la relación funcionará, el joven, que defendió que ''no estaría con una cristiana», planteó una solución para estar juntos. «¿Tú te cambiarías de religión por mí?'', le preguntó el soltero. ''No sé. ¿Por qué no? Todo es conocerse'', replicaba ella. La joven no lo descartó, si bien dejó claro que no usaría 'hijab'. Una condición que el marroquí aceptó de buen grado. «En España hay muchas mujeres que no lo llevan porque no se ven preparadas, no pasa nada».

Finalmente, cuando el programa les preguntaba si tendrían una segunda cita, Hamza decía 'sí', pero con una condición: ''Si en un futuro nos queremos casar, tienes que cumplir unas condiciones: cambiarte al Islam, ir más tapada y arrepentirte de las relaciones sexuales''. ''Lo aceptaría en un futuro, pero solo si nos enamoramos'', contestó ella.