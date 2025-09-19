Un soltero impone una condición a su cita en 'First Dates': «Tienes que convertirte al Islam» ''No estaría con una cristiana'', dijo el joven

Viernes, 19 de septiembre 2025

Gisela acudió a 'First Dates' con la intención de encontrar a su chico ideal, que debía ser un 'malandro', es decir, «malos pero buenos», explicaba la soltera. La joven de Badajoz, que tiene 19 años, tiene la mente abierta. ''Me da igual de la religión que sean. No me importa porque hay que conocer a la persona'', confesaba. Su cita en el programa fue Hamza, dos años mayor que ella, influencer y estudiante de origen marroquí que vive en Almería.

El chico partía con cierta ventaja, ya que a Gisela ya le gustaba antes del encuentro. Era su tipo, según dijo a las cámaras del programa. A Hamza también le gustó ella. ''Es de mi tipo, bajita y castaña. Me gusta''. Tras las presentaciones de rigor les acompañaron a la mesa, donde el joven le dejó sin palabras a la chica con su gesto. ''El detalle de retirar la silla me ha parecido un gesto de caballero. A nuestra edad no se ven chicos así. Me ha gustado'', confesaba.

Ya en la mesa comenzaron a charlar sobre el creador de contenido. ''Muchas veces me he metido en tus directos'', confesó ella. Gisela le habló de su trabajo en un bar de paninis y confesó que no terminó la ESO porque «no valgo para estudiar», aunque le aseguró que tiene intención de sacarse el título.

Después se centraron en lo respectivo al amor. Gisela le preguntó a Hamza por sus requisitos a la hora de encontrar pareja. «Soy musulmán, marroquí. Me voy a casar con una musulmana», dijo él. Ella, por su parte, explicó que le da igual la religión, el color o la procedencia de la otra persona. Algo que le gustó al joven, que comentó a las cámaras del programa que le parecía «una chica muy interesante y muy respetuosa, porque mira lo de dentro y no lo de fuera».

En caso de que la relación funcionará, el joven, que defendió que ''no estaría con una cristiana«, planteó una solución para estar juntos. «¿Tú te cambiarías de religión por mí?'', le preguntó el soltero. ''No sé. ¿Por qué no? Todo es conocerse'', replicaba ella. La joven no lo descartó, si bien dejó claro que no usaría 'hijab'. Una condición que el marroquí aceptó de buen grado. «En España hay muchas mujeres que no lo llevan porque no se ven preparadas, no pasa nada».

Finalmente, cuando el programa les preguntaba si tendrían una segunda cita, Hamza decía 'sí', pero con una condición: ''Si en un futuro nos queremos casar, tienes que cumplir unas condiciones: cambiarte al Islam, ir más tapada y arrepentirte de las relaciones sexuales''. ''Lo aceptaría en un futuro, pero solo si nos enamoramos'', contestó ella.