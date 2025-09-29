'Soy Camarero' desata la polémica por ironizar con Mazón y El Ventorro El popular trabajador hostelero, al igual que el ministro Óscar Puente, ha recibido una oleada de críticas por utilizar la alerta roja para arremeter contra el presidente de la Comunidad Valenciana

La borrasca 'Gabrielle', que está dejando intensas lluvias y fuertes rachas de viento en buena parte de España, también ha generado su propia tormenta en redes sociales. Uno de los protagonistas ha sido 'Soy Camarero', la popular cuenta de X gestionada por Jesús Soriano, que cuenta con más de 700.000 seguidores.

El perfil, conocido por ironizar sobre la hostelería, aprovechó la coyuntura meteorológica para lanzar un dardo directo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), recordando la polémica que se desató en octubre de 2024 durante la dana que arrasó Valencia. Entonces, Mazón estuvo desaparecido hasta bien entrada la tarde, mientras se encontraba en una supuesta comida de trabajo en el restaurante El Ventorro.

Este domingo, Soriano hizo la siguiente petición, en clave de humor, mientras dure la alerta por 'Gabrielle': «A todos los bares y restaurantes: no aceptéis reservas al nombre de un tal Mazón, al menos hasta que estemos fuera de peligro».

A todos los bares y restaurantes: no aceptéis reserva al nombre de un tal Mazón, al menos hasta que estemos fuera de peligro. — Soy Camarero (@soycamarero) September 28, 2025

El mensaje se viralizó al instante, generando un aluvión de comentarios. Muchos lo celebraron como «el tuit del día» o incluso fueron más allá en sus críticas al presidente: «No sé por qué, pero me siento más seguro con él en el bar que al mando».

Otros, en cambio, reprocharon a Soriano estar «frivolizando con las víctimas» de las inundaciones. El creador de 'Soy Camarero' se defendió con contundencia: «Qué demagogia barata. Como afectado de la dana del año pasado, ten claro que nunca se me ocurriría frivolizar con este tema. El que yo ironice sobre lo que hizo Mazón en aquellos momentos de emergencia (estar de comilona en un restaurante mientras pasaba de todos nosotros) no es faltar al respeto a las víctimas. Eso lo hizo él y lo sigue haciendo».

La polémica ha dividido a sus seguidores: mientras unos aplauden la ironía, otros han aprovechado para dejar de seguir la cuenta con críticas como: «Ya sabía yo que esta cuenta era de un progre cagón y más de la mitad de su contenido es inventado». Incluso alguno comparó a Soriano con el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que también había ironizado horas antes sobre Mazón con un mensaje en X: «¿Ha reservado ya mesa en 'El Ventorro'?», escribió.