El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

'Soy Camarero' desata la polémica por ironizar con Mazón y El Ventorro

El popular trabajador hostelero, al igual que el ministro Óscar Puente, ha recibido una oleada de críticas por utilizar la alerta roja para arremeter contra el presidente de la Comunidad Valenciana

Leire Moro

Leire Moro

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:41

La borrasca 'Gabrielle', que está dejando intensas lluvias y fuertes rachas de viento en buena parte de España, también ha generado su propia tormenta en redes sociales. Uno de los protagonistas ha sido 'Soy Camarero', la popular cuenta de X gestionada por Jesús Soriano, que cuenta con más de 700.000 seguidores.

El perfil, conocido por ironizar sobre la hostelería, aprovechó la coyuntura meteorológica para lanzar un dardo directo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), recordando la polémica que se desató en octubre de 2024 durante la dana que arrasó Valencia. Entonces, Mazón estuvo desaparecido hasta bien entrada la tarde, mientras se encontraba en una supuesta comida de trabajo en el restaurante El Ventorro.

Este domingo, Soriano hizo la siguiente petición, en clave de humor, mientras dure la alerta por 'Gabrielle': «A todos los bares y restaurantes: no aceptéis reservas al nombre de un tal Mazón, al menos hasta que estemos fuera de peligro».

El mensaje se viralizó al instante, generando un aluvión de comentarios. Muchos lo celebraron como «el tuit del día» o incluso fueron más allá en sus críticas al presidente: «No sé por qué, pero me siento más seguro con él en el bar que al mando».

Otros, en cambio, reprocharon a Soriano estar «frivolizando con las víctimas» de las inundaciones. El creador de 'Soy Camarero' se defendió con contundencia: «Qué demagogia barata. Como afectado de la dana del año pasado, ten claro que nunca se me ocurriría frivolizar con este tema. El que yo ironice sobre lo que hizo Mazón en aquellos momentos de emergencia (estar de comilona en un restaurante mientras pasaba de todos nosotros) no es faltar al respeto a las víctimas. Eso lo hizo él y lo sigue haciendo».

La polémica ha dividido a sus seguidores: mientras unos aplauden la ironía, otros han aprovechado para dejar de seguir la cuenta con críticas como: «Ya sabía yo que esta cuenta era de un progre cagón y más de la mitad de su contenido es inventado». Incluso alguno comparó a Soriano con el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que también había ironizado horas antes sobre Mazón con un mensaje en X: «¿Ha reservado ya mesa en 'El Ventorro'?», escribió.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  8. 8

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  9. 9 Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada
  10. 10

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Soy Camarero' desata la polémica por ironizar con Mazón y El Ventorro

&#039;Soy Camarero&#039; desata la polémica por ironizar con Mazón y El Ventorro