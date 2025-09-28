La alerta roja en Valencia y Castellón por posibles inundaciones suspende clases y pone en alerta a medio centenar de municipios Las lluvias que llegan este domingo se mantendrán hasta el martes y ponen en riesgo por fuertes lluvias a municipios afectados por la dana

Gabriel Cuesta Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:09

El aviso rojo activo por Aemet ante posibles inundaciones pone en alerta a cerca de medio centenar de municipios de Valencia y Castellón. Los ayuntamiento de la capital y la pedanía del sur han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta por fuertes lluvias que se esperan este lunes. Las lluvias que trae la borrasca extratropical 'Gabrielle' llegan a la Comunitat este domingo por la tarde y se mantendrán hasta el martes. Algunas de las zonas en riesgo son las que sufrieron los devastadores efectos de la dana del año pasado como Benetússer, Sedaví o Alfafar. También está en riesgo la zona sur de Cataluña, concretamente Tarragona.

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado, tras reunirse el Cecopal este domingo, la cancelación de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales, así como la suspensión de la actividad de Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud), el cierre de bibliotecas municipales. También se ha decidido suspender toda la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal y cerrar las instalaciones deportivas municipales. Igualmente, se han cancelado todas las actividades de la Universidad Popular, y los mercados extraordinarios y ambulantes. También está en riesgo el partido de liga que este lunes está previsto que Valencia y Real Oviedo disputen en Mestalla.

Los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior también se cerrarán, así como los cementerios municipales. Además, se recomienda no circular por el Jardín del Turia y el bosque de La Devesa El Saler El Ayuntamiento de Valencia abrirá el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Otras medidas

Respecto al personal funcionario del consistorio, se activa la opción del teletrabajo para el personal que vive fuera de la ciudad y evitar los desplazamientos, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado. El consistorio recomienda hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se actualizará toda la información.

También han cancelado las clases, entre otras medidas ante el episodio de lluvias, Benetússer, Massanassa, Cullera, Albal, Torrent, Alfafar, Aldaia, Picanya y Sedaví, entre otras localidades. Por su parte, la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), ha decidido suspender las clases académicas en sus tres campus (València, Alcoi y Gandia) y ha establecido la modalidad de teletrabajo para los servicios universitarios. En el caso de actividades académicas distintas de las clases que puedan desarrollarse en formato online, se recomienda realizarlas de esta manera, ha resaltado la institución académica.