Óscar Puente se acuerda de Mazón por la nueva alerta roja por lluvias en Valencia: «¿Ha reservado ya mesa en 'El Ventorro'?» El ministro de Transporte ha azotado en redes sociales al dirigente del PP

Gabriel Cuesta Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:17 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

El ministro Óscar Puente (PSOE) ha vuelto a acudir a las redes sociales para sacudir a sus rivales políticos. Esta vez, el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible se ha acordado del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), a raíz de la alerta roja por lluvias torrenciales activado para las próximas horas en Castellón y Valencia. «¿Ha reservado ya mesa en 'El Ventorro'?», preguntaba en su cuenta de 'X', antes Twitter.

A lo que se refiere el socialista es al restaurante en el que Mazón se encontraba comiendo Carlos Mazón el día de la dana. Concretamente, allí mantuvo una «comida de trabajo» con la periodista Maribel Vilaplana para, según se desprendió, ofrecerle la dirección de la televisión valenciana. Se trata de un conocido restaurante de la ciudad, muy frecuentado por políticos, periodistas o juristas. De hecho, hace apenas un año el presidente de la Generalitat se citó allí mismo con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras la victoria en las elecciones autonómicas.

Aquel día, la dana dejó 224 muertos y tres desaparecidos. Esta comida fue fuertemente criticada ante la tardanza de Mazón en llegar al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). De hecho, el dirigente popular llegó a cambiar su versión sobre la hora de llegada a este centro. Acabó reconociendo que accedió a las 20.28 horas, 17 minutos después de enviarse la alerta a la población por las inundaciones.

¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón? https://t.co/HEHiYsu0qx — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 28, 2025

El aviso rojo activo por Aemet ante posibles inundaciones pone en alerta a cerca de medio centenar de municipios de Valencia y Castellón. Los ayuntamiento de la capital y la pedanía del sur han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta por fuertes lluvias que se esperan este lunes. Las lluvias que trae la borrasca extratropical 'Gabrielle' llegan a la Comunitat este domingo por la tarde y se mantendrán hasta el martes. Algunas de las zonas en riesgo son las que sufrieron los devastadores efectos de la dana del año pasado como Benetússer, Sedaví o Alfafar. También está en riesgo la zona sur de Cataluña, concretamente Tarragona.

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado, tras reunirse el Cecopal este domingo, la cancelación de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales, así como la suspensión de la actividad de Centros Sociales (Centros de Mayores, Centros de Día y Centros de Juventud), el cierre de bibliotecas municipales. También se ha decidido suspender toda la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal y cerrar las instalaciones deportivas municipales. Igualmente, se han cancelado todas las actividades de la Universidad Popular, y los mercados extraordinarios y ambulantes. También está en riesgo el partido de liga que este lunes está previsto que Valencia y Oviedo disputen en Mestalla.

Son medidas muy similares a las tomadas por cerca de medio centenar de consistorios de las zonas en peligro.