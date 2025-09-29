Brutal rajada de Elvira Lindo sobre su paso por Telecinco: «Era un mundo cocainómano donde se decían cosas como 'me la vas a chupar'» La escritora, que trabajó como guionista para la cadena de Berlusconi en la época de las Mamachicho, califica aquello de «un circo»

A.M. Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

La Sexta emitió anoche la entrevista de Gonzo a Elvira Lindo. La escritora fue la última protagonista de 'Salvados' y dejó alguna perla que otra sobre su paso como guionista por Telecinco. Eran los años 90 y las Mamachicho pasaron a convertirse en la imagen de la televisión de entretenimiento. Lindo era la guionista de aquella época en la cadena de Berlusconi y recuerda esa etapa como «un circo». «Era incomprensible para mí, no sé qué negocio tenían con Berlusconi. Nunca les escribí una palabra porque no hablaban, solo salían los cuerpos», afirmó.

Las Mamachicho, que en su origen era un grupo de bailarinas italianas que amenizaba el programa 'Tutti Frutti', se convirtieron en la piedra angular de un modelo televisivo que generaba riqueza solo con sexualizar el cuerpo de la mujer. «Recuerdo una reunión con Lazarov en la que se puso a gritar porque el cámara no les enfocaba el culo. '¿Para qué las traían de Milán?', decía», confesó.

Lindo asegura que en aquella etapa sufrió el machismo de la época: «Me trataban con condescendencia, era un ambiente grosero y donde se decían cosas como 'me la vas a chupar', es decir, un mundo a veces cocainómano». También fue objeto de chistes de índole sexual. «Me dolía menos las gracias sexuales que pensaran que era menos inteligente», apuntó.

Muchos programas de radio y televisión llevan su nombre. Pero su paso por la Telecinco de Berlusconi es difícil de olvidar. #SalvadosElvira pic.twitter.com/lzrfMTTymw — Salvados (@salvadostv) September 28, 2025

La creadora del persona de 'Manolito Gafotas' conoció en persona a Silvio Berlusconi. «Era un hombre bajito, encantador, fue muy simpático conmigo y ya está», recordó sin aportar más detalles. Lo que sí hizo es lanzar una advertencia del 'peligro' que supone la televisión de entretenimiento: «Incide en la vida de un país, parece que el entretenimiento no hace nada en las cabezas y sí lo hace. Berlusconi cambió Italia y Trump llegó también desde un 'reality show'».

Más recientemente, Elvira Lindo pudo ser ministra de Cultura. Se lo propuso Pedro Sánchez pero ella contó anoche que «no me veía preparada». «Le llamé a la media hora y le dije que se lo agradecía, pero no pude. Estaba convencida de que era un disparate. '¿Pero no ves que te puedo hacer meter la pata, que soy imprevisible, voy a decir lo que pienso, no tengo manga ancha para aceptar cosas que a lo mejor tu Gobierno va a apoyar? No soy la persona'», contó sobre cómo fue aquella conversación con Pedro Sánchez.