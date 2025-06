De la bronca entre presentadoras, al «vamos a cobrar el paro con vuestros impuestos»; así se despide 'La familia de la tele' de TVE

Alain Mateos Miércoles, 18 de junio 2025, 10:02 Comenta Compartir

Se acabó lo que se daba. Solo faltaba ponerle la fecha de defunción a 'La familia de la tele' y ayer en cuanto se conoció que su sustituto en las tardes de La 1 había duplicado su audiencia el día anterior, la corporación pública anunció que el nuevo 'Sálvame' terminará este miércoles. Aunque los protagonistas amenazan con volver. «Es un hasta luego», puntualizó Belén Esteban, que tuvo un emotivo discurso de despedida ante los apenas 360.000 espectadores que les estaban viendo en ese momento.

¡Buenas tardes! Nosotros somos más de la penúltima que de la última. 👋



Este es el penúltimo programa de @familiadelatele #LaFamilia17J ⭕️ https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/Ta1yGZFkid — La 1 (@La1_tve) June 17, 2025

Aunque esta vez la de San Blas, ahora afincada en Paracuellos, no fue la protagonista de la jornada. Más llamativa fue la despedida de María Patiño que reconoció haber «perdido el control» tras imaginarse «enemigos» entre sus compañeros. Se refería a Inés Hernand, la segunda pata del trío de presentadores -el tercero era Aitor Albizua- que, a juzgar por las audiencias, no ha terminado de funcionar. Patiño, acostumbrada a presentar en solitario, se disculpó en su penúltima tarde en TVE: «He llegado a perder el control dentro de un plató un día en concreto, y ahí es donde te das cuenta de que no puedes pensar en lo que tú sientes y en lo que es justo o no es justo, porque realmente este programa no era de María Patiño, era el programa de 'La familia de la tele'».

Por alusiones le tocaba responder a Inés. Todo esto en un contexto de inicio de programa y con presentadores y colaboradores de pie y en semicírculo delante de las cámaras. Hernand, que ya formaba parte de TVE al igual que Albizua, fue muy elegante: «Aitor y yo, que éramos nuevos en este mundo, nos hemos integrado con todo el cariño. Y personalmente, haciendo una lectura de estas seis semanas que han parecido seis años, tengo que decir que poco a poco hemos acercado las personalidades».

La bronca entre ambas, si es que en algún momento llegó a ser bidireccional, surgió un día en el que Patiño hizo una publicidad en solitario, según explicó ayer, y en las redes sociales se interpretó como que Hernand y Albizua la estaban haciendo «bullying». Al parecer, aquello no se frenó a tiempo y la bola se acabó agrandando. «Te quería pedir perdón públicamente», le dijo Patiño a su compañera.

Aunque a juzgar por los términos utilizados ayer por la tarde parece que esa vinculación entre el universo 'Sálvame', representado por los rostros de Telecinco, y TVE, con Hernand y Albizua como caras visibles, nunca llegó a buen puerto. Belén Esteban se encargó, sin quererlo o no, de acentuar la diferencia entre ambas facciones. «Gracias al público y al equipo que han luchado día tras día para que esto salga adelante. Se acaba 'La familia de la tele', pero este equipo es un 'hasta luego', y eso es una cosa que tengo muy clara», afirmó sin mención alguna a TVE.

María Patiño se sincera y abre su corazón 😭#LaFamilia17J ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/xfTip4Qma0 — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 17, 2025

En la misma línea se había pronunciado María Patiño: «Un apunte para los que piensen que estamos caducados: el otro día dijo una gran nutricionista que los yogures caducados pueden llegar a durar hasta 10 años».

Kiko Matamoros, agotado

El que sí agradeció a TVE la oportunidad fue Kiko Matamoros. El colaborador de 'La familia de la tele', uno de los 'personajes estrella' del universo 'Sálvame', tuvo unas bonitas palabras hacia la televisión pública y los espectadores que aún se habían mantenido fieles al programa. «A los que nos han visto, agradecemos que nos hayan dedicado parte de su tiempo y de su vida», dijo entre gestos de conformidad de sus compañeros.

Matamoros también reconoció que lo ha pasado mal el mes y medio que ha durado el programa. «También voy a decir otra cosa, con esto, psicológicamente he descansado. Porque era una tortura cada mañana ver las audiencias«, señaló antes de dirigirse a Hernand y Albizua: «Ha sido una delicia trabajar con vosotros». Matamoros, incluso, se permitió una de sus bromas: «Nos vamos a cobrar el paro obrero con vuestros impuestos».

Pullitas a la audiencia:

- Kiko Matamoros: “Nos vamos a cobrar el paro obrero con vuestros impuestos”

- Aitor: “Esto está siendo igual de caos que el primer programa”



ADOROOO #LaFamilia17J pic.twitter.com/GGFOJEIMF8 — Salvamista ✨ (@vivasalvame_) June 17, 2025

El veterano colaborador fue muy sincero a la hora de valorar el programa. «Es mi mayor fracaso personal, perdona que te diga», le soltó a su compañera Alba Carrillo que optaba por no hacer autocrítica: «Pienso que la gente debe de haber tenido unos éxitos... porque esto yo no lo veo como un fracaso. (...) A veces las cosas no salen y no pasa nada, eso es la vida».

Esta tarde 'La familia de la tarde' baja la persiana a partir de las 19.30 horas con la incógnita de si volverán a Ten, la cadena que les acogió tras ser despedidos de Telecinco y con la que la productora La Osa -antes La fábrica de la tele- mantiene una estrecha relación.