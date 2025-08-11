El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La bronca de Maluma a una fan por llevar a su bebé a uno de sus conciertos: «No es un juguete»

La bronca de Maluma a una fan por llevar a su bebé a uno de sus conciertos: «No es un juguete»

El cantante colombiano detuvo el show para reprender a una mujer que se encontraba entre el público con un niño de un año en brazos

Marina León

Marina León

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:48

Maluma ofreció el pasado fin de semana tres conciertos en el Palacio de los Deportes de México donde reunió a miles de fans. En las últimas horas se ha viralizado un momento captado por los asistentes durante uno de estos shows en el que el artista colombiano deja de cantar y pide a su equipo que detenga el espectáculo.

Maluma se dirigió a una mujer que se encontraba entre el público con un bebé en brazos. «Con todo el respeto, yo soy padre... ¿Cuánto tiene? ¿Un año?», pregunta el cantante, que recibe la confirmación de la madre. «¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están disparados?», añade. «No quiero saber qué está haciendo aquí ese bebé», comenta preocupado y recomienda que «la próxima vez le protejan los oídos o algo».

El cantante, que calificó el acto de «irresponsable», continuó con su reprimenda antes de seguir con la actuación. «Lo estamos meneando así, de lado a lado. No es un juguete. Este niño no quiere estar ahí. Se lo digo con todo el cariño y el respeto porque soy padre. Yo a Paris nunca la hubiera traído a un concierto. Sea un poco más consciente», concluye.

