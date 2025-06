La broma de Karlos Arguiñano a Pablo Motos en 'El Hormiguero': «Te traigo de lo que veo que andas flojo»

B. Vergara Viernes, 6 de junio 2025, 07:40 Comenta Compartir

Karlos Arguiñano volvió a visitar este jueves 'El Hormiguero'. Sin embargo, esta vez lo hizo acomañado de su hijo, Joseba, también cocinero. Ambos compartieron plató y comenzaron con una pulla hacia Pablo Motos, al que le dieron varios regalos. «Yo te traigo de lo que veo que andas flojo. Tengo 50 gallinas y el lunes les dije que pusieran huevos para ti», le dijo Karlos. A esto el presentador del programa dio con una respuesta rápida: «Me hace mucha ilusión, porque el 50% de mi alimentación son huevos y pollo». «En 10 días me vas a llamar para que te guarde más», le aseguró Karlos.

Joseba, por su parte, le obsequió con caja con chocolate y pastas hechas por él. «¿No le echas un chorrito de brandy?», le preguntó Motos. «No, tenemos muchos niños en la familia», le contestó.

Padre e hijo, ambos cocineros, hablaron de sus proyectos culinarios. De hecho, Joseba se ha sumado al programa de Karlos. «Desde que se ha incorporado, son los mejores de audiencia», bromeo Motos. Un comentario que corroboró el veterano cocinero. «Eso es así, la savia nueva es lo que tiene. Yo estoy fresco, pero como una acelga», dijo Karlos con humor. «Ha sido un empujón tanto para el programa y para mí mismo», dijo.

La mejor virtud de Joseba Arguiñano como cocinero #ArguiñanoEH pic.twitter.com/T2uERc3All — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 5, 2025

El presentador de 'El Hormiguero' quiso saber quién tiene más éxito. «El aita mueve masas. Yo soy una hormiga al lado de él», afirmó Joseba, quien añadió: «Yo lo que hago es disfrutar y enseñarle a la gente lo que he aprendido. Nos quiere un montón. A mí me quieren porque al aita le han querido tanto que dicen 'ostras, cómo se parece, es igual».

«Alguna vez les he dicho lo que no tienen que hacer, pero lo que tienen que hacer, no. Jamás. Y les va a todos muy bien y están todos trabajando», dijo el padre. Eso sí, no siempre ha estado de acuerdo el cocinero con las decisiones de su hijo. Sucedió cuando se fue de repente a estudiar inglés a Australia. «Ahí sí que me la metió… Cuéntales lo primero que hiciste cuando llegaste». Joseba aterrizó y compró un coche «para moverme a pillar olas».