La influencer bilbaína que participa en una de las series más vistas de Netflix La también cantante y actriz, que estudió la carrera de Medicina, forma parte del elenco de 'Weiss & Morales', ficción protagonizada por Miguel Ángel Silvestre

La bilbaína Lucía de la Puerta, con más de 4 millones de seguidores, se hizo muy popular en redes mientras estudiaba Medicina. Una vez conseguida la licenciatura, decidió no presentarse al MIR y centrarse en su carrera como influencer, cantante, DJ... y también actriz. Considerada una de las creadoras de contenido más influyentes de las redes en España, la joven participa en 'Weiss & Morales', la miniserie de Miguel Ángel Silvestre que arrasa en Netflix.

La joven vizcaína atraviesa por uno de sus mejores momentos. El pasado mes de julio estrenaba una colaboración con Kiko Rivera, una canción titulada 'Divas' que le ha servido para dar un paso adelante a nivel musical. Además, Lucía lleva meses participando en numerosos festivales por toda España, en algunos tan relevantes como el Arenal Sound. Su popularidad como cantante ha crecido como la espuma, pero Lucía tampoco ha querido aparcar tampoco su faceta como actriz.

Ya había hecho sus pinitos en el mundo del séptimo arte y ahora participa en el tercer capítulo de 'Weiss & Morales', un trabajo que ha celebrado por todo lo alto y que aspira a que tenga continuidad: «Ya tenéis disponible la serie 'Weiss & Morales' en @rtveplay, gracias a todos por hacerlo posible y hacerme sentir tan cómoda. Enhorabuena @luciastvz @oriolferrerferrer por el trabajazo, deseando volver a trabajar con vosotros y seguir haciendo cosas de actuación», escribió en su perfil de Instagram.

La serie, rodada en Gran Canaria, se emitió anteriormente en La 1, pero naufragó. Netflix, sin embargo, le ha dado una nueva vida y ha logrado situarla como una de las más vistas este mes. Algo similar a lo que le ha ocurrido con 'Presunto culpable', la ficción rodada en Mundaka y protagonizada por Miguel Ángel Muñoz que se estrenó hace 7 años en Astresmedia y que la plataforma de streaming recuperó logrando convertirla en un auténtico pelotazo.

Icono del movimiento LGTBIQ+

La miniserie policíaca cuenta con 4 capítulos en los que en cada uno la pareja de policías Nina Weiss (Katia Fellin) y Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) debe resolver un caso distinto, todos ellos relacionados con la comunidad alemana afincada en las Islas Canarias. Otros actores de renombre que completan el elenco son Juanjo Puigcorbé o Mónica López.

La influencer bilbaína ha sorprendido a su audiencia con su versatilidad. A través de sus redes sociales combina su pasión por la música, la actuación y la medicina, pero también ha hecho gala de un fuerte compromiso con la visibilización del colectivo LGTBIQ+.

Este año, Lucía fue una de las artistas invitadas al Orgullo de Madrid. «Me cambió la vida. Hasta entonces había aprendido a esconder partes de mí. Pensaba que amar a quien amaba era un problema, pero ese día vi a gente viviendo en libertad y sin miedo», señaló sobre el punto de inflexión que supuso en su vida desvelar su sexualidad.